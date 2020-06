annonse

annonse

Fransk politi stanser og sjekker barn helt ned i tiårsalderen fordi de har afrikansk eller arabisk bakgrunn, skriver Human Rights Watch i en ny rapport.

Organisasjonen retter kraftig kritikk mot franske politistyrker, som den mener gjør seg skyldig i regelrett rasisme når de stanser ungdommer på gata for å sjekke dem. Politiarbeidet er preget av fordommer, og personer blir stanset basert på etniske og rasemessige kriterier, ifølge rapporten «De snakker til oss som om vi var hunder – krenkende politistopp i Frankrike».

Der dokumenteres det at politiet gjentatte ganger stanser både barn helt ned i tiårsalderen og voksne med minoritetsbakgrunn uten grunn.

annonse

Ifølge HRW innebærer det ofte grenseoverskridende og nedverdigende kroppsvisitering og søk etter personlige eiendeler. De fleste tilfellene blir aldri registrert, og politiet begrunner sjelden hvorfor de stanser visse personer på gaten.

Flere som er blitt intervjuet i undersøkelsen, sier også at politiet ofte kommer med rasistiske bemerkninger.

Skaper dyp splittelse

– Det er rikelig med bevis på at identitetskontroller i Frankrike, spesielt fordi de har en diskriminerende effekt, skaper en dyp og skarp kile mellom lokalsamfunnene og politiet, mens de i praksis nesten ikke gjør noe for å forhindre eller avsløre kriminalitet, sier Bénédicte Jeannerod, som er HRWs direktør i Frankrike.

Undersøkelsen består av intervjuer med 90 franske menn og gutter med minoritetsbakgrunn. Den er laget i perioden mellom april 2019 og mai 2020 i Paris, Grenoble, Strasbourg og Lille.

annonse

Mange av intervjuobjektene opplevde at de ble stanset på grunn av sitt utseende og på grunn av bosted, ikke på grunn av noe de hadde gjort.

Selv barn ned i tolvårsalderen forteller at de er blitt bedt om å sette hendene mot en vegg eller en bil, spre beina for så å bli utsatt for kroppsvisitering som også omfattet rumpa og kjønnsorganer. Flere har opplevd å bli stanset like ved skolen de går på.

Stanset før skoletur

Koffi (12) forteller at hele klassen hans ble utsatt for identitetskontroll da de skulle på skoletur til Louvre. Kontrollen skjedde rett foran skolen deres i Bobigny utenfor Paris. Alle fikk veskene sine gjennomsøkt.

– De tok hendene i lomma mi. De spredte beina mine og tok på kjønnsorganene, sier Koffi og legger til at læreren forsøkte å stanse det, men at politifolkene sa at de kunne gjøre hva de ville.

En 14-åring i Paris sier at han er blitt stanset av politiet minst seks ganger, men han har aldri opplevd at hvite barn blir sjekket.

annonse

– Når jeg er med mine hvite venner, ser ikke politiet på dem engang. De sier «frihet, likhet og brorskap», men det er ingen likhet når det gjelder dette, sier han.

I kjølvannet av protestene mot rasisme og politivold i USA har titusener av franskmenn marsjert i gatene. Mange har trukket paralleller mellom drapet på afroamerikanske George Floyd og det franske politiets behandling av Adama Traoré, som døde i politiets varetekt i 2016 etter en identitetssjekk.

– Nulltoleranse

Innenriksminister Christophe Castaner har proklamert nulltoleranse mot rasisme, og han har også lovet tiltak for å holde politifolk ansvarlig for rasistisk oppførsel.

I en tale sist søndag fordømte president Emmanuel Macron alle former for rasisme, men han nevnte ikke politivold direkte. I stedet sa han at politiet fortjener publikums respekt og landets takknemlighet.

Data viser også at langt flere mennesker er stanset av politiet i den fattige forstaden Seine-Saint-Denis enn i andre områder av Paris i forbindelse med håndhevingen av restriksjonene som er innført for å hindre koronasmitte.

Det sirkulerer også en rekke videoer på nettet som tilsynelatende viser at politiets atferd er både krenkende, voldelig og diskriminerende.