Avisene nærmest flommer over av innlegg fra krenkede og diskriminerte innvandrere for tiden. Med noen ytterst få unntak, er fellesnevneren at disse innvandrernes fokus utelukkende er deres egne påståtte vonde opplevelser i det rasistiske Norge.

Har de absolutt ingen interesse av å vite noe om hva nordmenn egentlig gir dem av nærmest gigantiske velferdsgoder som i realiteten koster flere hundre milliarder kroner i året?

Jeg tror jeg har lest ETT innlegg de siste ukene fra en innvandrer som forsøkte å nyansere det sorte bildet innvandrere flest forsøker å tegne av Norge. Det skal vedkommende virkelig ha kred for! Men ellers er det virkelig nedslående å se hvor uendelig selvsentrerte og sytete de aller fleste innvandrere som utrykker seg offentlig er. Og det er like nedslående å lese deres bitende ironi og særdeles nedsettende kommentarer til nordmenn som forsøker å si noe positivt om Norge.

Innvandrere som skriver om sitt liv i Norge, synes å ha en eneste felles agenda (med bittesmå unntagelser): De vil fortelle om hvor vondt og vanskelig det er å være innvandrer i Norge. De vil fortelle om hvor krenkede de er, hvor uendelig vondt det er å bli tilsnakket av politiet og hvor krenkende det er å bli spurt om hvor de kommer fra. Og ingen skal få lov å hevde noe annet. Da tas storslegga frem. Forsøker en norsk politiker å hevde noe annet, sitter beskyldningene løst om at de skaper forsuring, polarisering og fremmedgjøring.

Sist ute er studenten Rahman Chaudhry i innlegget De som ikke bryr seg i NRKs nettavis. Det å avvise at det finnes systematisk og strukturell rasisme i Norge, er ifølge ham det samme som å skape polarisering og fremmedgjøring. Forsøker man å fremsnakke Norge, står man på feil side av historien. Norge er og blir et rasistisk drittland og det skal bankes inn i historiebøkene. Og mediene trår hjelpende til.

Ingen skal få lov til å i det hele tatt nyansere påstandene om det grovt rasistiske norske samfunnet. Dette skal være den offentlige sannheten om Norge og innvandrere. Norge krenker dem og utsetter dem for strukturell og systematisk diskriminering. Å hevde noe annet er å skape enda mer rasisme.

Kanskje disse krenkede innvandrerne for et øyeblikk skulle forsøke å heve sitt ensidige blikk fra sin egen navle, og tenke litt over hva det norske samfunnet har gitt dem? Er ikke sannheten at Norge har stått klar med en nærmest overveldende givervilje i form av langt større goder enn det en nordmann noensinne vil få fra sitt eget land? Sannheten er vel at der mange nordmenn lider i fattigdom og oppofrelser, så bæres asylsøkere og flyktninger inn på gullstol, som Sylvi Listhaug en gang uttrykte det, og ble sablet ned fra godhetsapostlene?

En flyktning får utdanning, norskopplæring, bolig, medisinsk behandling, tannlegebehandling, psykologbehandling osv osv helt uten kostnader i fem år. De får fulle pensjonsrettigheter som nordmenn må jobbe i 40 år for og vårt NAV står parat med gigantiske støtteordninger til flyktninger som ikke klarer seg selv. Det er ingen grenser for hva de får. Men opplever vi at noen av dem står frem i mediene og takker?

Nei, innvandrere ser utelukkende ut til å klage, fortelle om hvor vondt de har det, hvor krenkede de er og hvor rasistisk Norge er. Og så viser de undersøkelsene som er gjort internasjonalt at Norge faktisk er et av verdens aller minst rasistiske land. Interesserer dette overhodet ikke en innvandrer? Vet de ikke at de landene de selv kommer fra, er langt, lang mer rasistiske enn Norge? Vet de ikke at de har trukket gull-loddet og blitt reddet ut av et samfunn med systematisk undertrykking, rasisme og trakassering av annerledes tenkende? Vet de ikke at i Norge kan de si hva de vil, de kan få akkurat den utdanningen de vil og de kan nå opp til nærmest enhver toppstilling i vårt samfunn?

Til alle disse innvandrerne som mener at de lider så grovt i Norge, vil jeg si: Prøv å trekke fingeren ut av din egen navle for en stund. Se deg rundt i Norge og sammenlign med de fattige diktaturer der svært mange av dere kommer fra. Se hvilket paradis du har kommet til sammenlignet med de lidelsene dine landsmenn som har blitt igjen utsettes for. Se i øynene at du har noen muligheter i ditt liv her i Norge, som dine gamle landsmenn bare kan drømme om der de lever i fattigdom, undertrykking, krig og håpløse tilstander. Og så skal du bruke livet ditt i Norge på å klage over nordmenn?

Tror du virkelig livet er en dans på roser for etniske nordmenn? Tror du ikke vi opplever krenkelser? Tror du ikke våre barn blir mobbet, trakassert og banket opp? Ja, der hvor dere innvandrere er i flertall, er faktisk rasismen mot nordmenn enda verre enn den du selv opplever. Hva om du brukte din tid og din innflytelse på å lære opp dine egne landsmenn til toleranse, vennlighet og inkludering overfor hvite, etniske norske barn? Vet du ikke at dine landsmenn er langt mer kriminelle enn etniske nordmenn? Vet du at de er overrepresentert når det gjelder vold, voldtekter og kriminalitet? Vet du at de koster det norske samfunnet gigantiske summer hvert år?

Prøv å se ditt eget liv i perspektiv til hva Norge har gitt deg av enorme muligheter. Kanskje du kan klare å innse hvor provoserende det er når du bruker dine krefter og dine evner på å klage på Norge? Sannheten er at du burde skamme deg, du som skriver innlegg etter innlegg om hvor vondt du har det i Norge. Du burde heller bruke dine krefter på å hjelpe dine egne landsmenn som henfaller til vold og kriminalitet og som er blitt en plage og en belastning for Norge. Det er DEM du burde fokusere på. Alle dem som gir innvandrere et dårlig ry. De som utnytter NAV, utøver vold, voldtar, banker opp og plager etniske nordmenn.

Jeg oppfordrer dere alle innvandrere: Sett fokus på hva dere selv kan gjøre for å endre innstillingen til alle disse som bruker sin tid på å klage og sutre over Norge. Hjelp dem til å skifte fokus. Lær dem hva slags enorme gaver de har fått fra oss, og lær dem til å være takknemlig for de nærmest ubegrensede mulighetene de har fått opp i hendene. En innvandrer i Norge har ingen begrensninger. Han/hun kan nå samfunnets absolutte toppstillinger om de bare jobber for det, og ikke bruker livet sitt på å klage! Ikke kast bort livet ditt på klaging!