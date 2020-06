annonse

Forsker Sandra Fylkesnes reagerer på at Jon Helgheim kaller «rasistiske systemer» for en konspirasjonsteori som er skapt ved et universitet.

Som et eksempel på konspirasjonsteori skapt ved et universitet bruker han Sandra Fylkesnes’ kronikk, «For å se rasismen, må vi vite hvordan hvithet virker», der hun forklarer faget «kritiske hvithetsstudier».

– Rasisme handler ikke bare om eksplisitte hathandlinger. Rasisme handler også om en hvit overlegenhetsideologi – en hvit form for skjult hverdagsrasisme som er såpass internalisert i våre hoder at den kommer til uttrykk i praksiser vi hvite oppfatter som normale og hverdagslige, skriver Fylkesnes.

Hun er førsteamanuensis ved OsloMet og jobber blant annet med postkolonialisme, flerkulturell lærerutdanning og kritiske hvithetsstudier.

Fylkesnes forstår ikke Helgheims kritikk. Hun synes det er rart at Helgheim framstiller «systematisk rasisme» som en spekulasjon.

– Det opplever jeg som lite seriøst. Han er en mann som burde ha mye kunnskap om ting. Da syns jeg det er en uheldig måte å formulere seg på. Det er synd hvis det er sånn at Helgheim ikke ser verdien av kritisk teori, og at han ikke forstår at universitetene er viktig for at folk flest skal få det bedre, sier hun til Khrono.

Hun mener også at det er spesielt å gå ut og påstå at rasisme ikke finnes og at det ikke finnes bevis for dette, når det finnes en god del og stadig voksende forskning på rasisme fra nettopp den norske konteksten.

– Når man snakker om strukturell rasisme handler det om ting som skjer systematisk, om mønstre i samfunnet. Helgheim sier han også blir stoppet i tollen, men han blir kanskje ikke det hver eneste gang. Det opplever noen. Og så opplever de å ha problemer med å få et jobbintervju, å aldri bli spurt om veien av forbipasserende. De opplever en stadig gruppering av seg som «de andre» og som ikke helt norske, sier hun.

