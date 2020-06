annonse

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk redaktørforening, gav et intervju med Helge Lurås på Resett. Men han stoppet ikke der, tok på ærlig vis del i kommunikasjonen under intervjuet. Ja, vi snakker Resetts utskjelte kommentarfelt.

Dette er så kontroversielt at Medier24 kjører saken bak betalingsmur. Slik slipper de at nyheten blir spredt for mye. Ingressen deres er sitater fra Jensen og Lurås: – Eg trur på enkel psykologi. Tek du folk på alvor, så gjer det noko med dei du diskuterer med, seier Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. – Det applauderer eg, seier Resett-redaktør Helge Lurås.

Dette er bra. Selv på nynorsk. Men det blir bedre. Arne Jensen skriver sytten – 17 – kommentarer under intervjuet. Noen lange, noen korte. Noen skarpe, noen humoristiske. Og han svarer folk på spørsmål. På alvor. Av i alt 119 kommentarer er generalsekretæren den mest aktive i debatten. Nevnte jeg at dette skjedde på Resett, blant kloakkrottene? Akkurat det er noe Jensen poengterer. Han vil ikke kalle andre debattanter for dyrenavn.

Det er interessant at dette skjer; for som noen poengterer, så er det ikke så mange steder igjen å debattere. Og når så du sist noen fra eliten gå ned i kommentarfeltet? Om det så var i Aftenposten, VG eller … ja det finnes ikke så veldig mange andre puritansk «meningsrene» steder å kommentere nå til dags.

Det er flott at Jensen vil ha en åpen og ærlig debatt. Måtte den fortsette! Men jeg mener debattanten Jon H fikk game – set – match mot Jensen i denne utvekslingen:

Jon H: – Et spørsmål Norsk Redaktørforening bør svare på er hvordan de ser på at stadig flere kommentarfelt for lesere fjernes fra aviser og ulike mediekanaler. Dette går naturligvis ut over meningsmangfoldet, ytringsrommet og folks muligheter til å komme synspunkter og innspill.

Hvordan kan det ha seg at aviser og div. medier får millioner på millioner i støtte fra staten – våre skattepenger og fellesskapets midler – for å sørge for mediemangfold og meningsmangfold, og så desimerer de folks muligheter til å komme med sine meninger?

Arne Jensen: – Hei, jeg kan ikke svare for hver enkelt, men for mange handlet det om at det ble for krevende og røkte kommentarfeltene, slik at man holdt seg innenfor lovverket og presseetikken.

Jon H. – Jeg kan forstå det argumentet et stykke på vei, samtidig klarer nettaviser som Resett, Document, HRS, Steigan, Gjenstridig m.fl. – med svært begrensede ressurser – å håndtere frie og åpne kommentarfelt.

Og det ble ikke svart på av Jensen …

Uansett så applauderer jeg, som Lurås, generalsekretær Arne Jensen. Han virker som en fundert tenker i mye og mangt, en å bryne seg på. Og han svarte med humor, engasjement og god etikette. Kommentarfeltet under intervjuet hadde fortjent en forlengelse. Om du tar del i det, elelr et annet Jensen er i, så kan det faktisk hende at Arne Jensen, en av de anerkjente på innsiden av kultureliten, ja så kan det hende at han svarer deg.

Jeg synes dette sitat fra debatten under intervjuet tjener Arne Jensen ære:

Arne Jensen: – Jeg Jeg er uhyre kresen med bruk av rasismebegrepet, og mener det tidvis har gått inflasjon i det, noe som lett bidrar til å avspore viktige debatter. Og for ordens skyld: jeg kaller aldri kommentarfelt eller kommentatorer for noe som har med kloakk å gjøre. Jeg tar mennesker på alvor. Og skulle jeg få kjeft for å kommentere på Resett, så tar jeg det med lett hjerte.