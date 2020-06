annonse

Den tidligere sikkerhetsrådgiveren John Bolton har skrevet bok om sin tid i jobben under Donald Trump. New York Times slakter overraskende nok boken i en anmeldelse av Jennifer Szalai.

Et utdrag av boken er publisert i Wall Street Journal der Bolton beskriver sin forferdelse over at Trump fortalte Xi Jinping at det ville hjelpe hans sjanser til gjenvalg om Kina kjøpte mer jordbruksprodukter fra USA. Trump gjorde ingenting uten en baktanke om gjenvalg, hevder Bolton. Han beskriver også Trump som en løs kanon i møter med diktatorer.

Man skulle kanskje tro at en slik kritikk fra innsiden av det republikanske etablissementet hadde frydet New York Time, som i en rekke saker har vært kritiske til Donald Trump. Presidenten har også omtalt avisen som en av de «verste» formidlerne av Fake News. Tonen dem i mellom er ikke god, for å si det slik.

Men i anmeldelsen karakteriseres Bolton som «selvopptatt» og boken som «langtekkelig» og ustrukturert («unhinged»). Anmelderen slakter skrivestilen og all oppramsingen av det hun mener er unødvendige detaljer fra ulike møter. Boken er på 500 sider.

Jennifer Szalai mener Bolton fremstår som «besatt av sine fiender» både i utlandet (Iran og Nord-Korea) og i USA. Angivelig beskriver Bolton i boken sin forventning til at Trump skulle angripe Iran etter nedskytingingen av en drone i juni 2019, men at han er uendelig skuffet da Trump avblåser angrepet fordi han synes de estimerte 150 døde iranerne er ute av proporsjoner. Denne konflikten mellom Bolton og Trump er også kjent fra før.

Men som Szalai skriver: «Bolton virker fremdeles opprørt på denne uventede visningen av forsiktighet og medmenneskelighet fra Trumps side» Hun siterer Bolton på at det er det «mest irrasjonelle jeg noensinne har vært vitne til at noen president gjør.»

Og det er muligens denne aggressive utenrikspolitiske linjen som Bolton lenge har vært kjent for som vanskeliggjør New York Times omfavnelse av kritikken som kommer mot Trump.

Her kan man se Trump kommentere Boltons beskyldninger i et intervju med Sean Hannity fra onsdag.

Trump talks police reform amid national unrest on ‘Hannity’ | FULL INTERVIEW President Donald Trump discusses police reform, the coronavirus pandemic, and his re-election campaign with Sean Hannity. #FoxNews #Hannity Subscribe to Fox …

