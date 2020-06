annonse

Etter et nytt koronautbrudd i Kina falt norsk lakseeksport kraftig i forrige uke. Sjømatrådet melder også om nye logistikkutfordringer i Kina.

– Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser det nye smitteutbruddet i Beijing vil ha for lakseeksporten fremover, sier Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina.

Flere supermarkeder fjernet mandag laks fra hyllene etter at det ble funnet koronavirus på et skjærebrett for importert laks. Men både kinesiske og norske myndigheter er enige om at smitten ikke kommer fra norske lakseprodukter.

Berørte norske sjømateksportører har rapportert til Sjømatrådet om logistikkutfordringer til Beijing. På grunn av det nye smitteutbruddet har også en rekke flyginger til og fra Beijing blitt kansellert.

– Etter at lakseprisen til Kina de siste ukene har økt, har vi sett en nedgang i den totale eksporten av fersk hel laks. Forrige uke falt eksporten av fersk hel laks til Kina med 34 prosent, i til 240 tonn, sier Braathen.

Nedgangen er sammenlignet med uken i forveien.

Mandag inviterte Nærings- og fiskeridepartementet og Mattilsynet næringen til et hastemøte på grunn av den nye situasjonen.

