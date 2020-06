annonse

Kina har ansvaret for viruset. Verdensøkonomien falt og Kina er klar til å snappe opp restene av bedrifter og kjøpe seg ytterligere opp i verden.

– Det er på høy tid at den norske regjeringen og flere land tar silkehanskene av og stiller Kina til ansvar, skriver Frps nestleder Sylvi Listhaug i VG og stiller noen spørsmål.

– Coronaviruset har minnet oss på at Kina ikke er et demokrati. Fra utsiden stilles det spørsmålstegn ved om Kina med viten og vilje lyver for resten av verden? Får de varslere til å forsvinne? Stengte de reiser fra Wuhan og til resten av Kina, men tillot internasjonale ruter?

Hun sier at mange liv hadde blitt spart om Kina hadde spilt med åpne kort. Men de holdt informasjon skjult. Finnes det noe annet land vi hadde latt holde på slik? Svaret er nei, skriver Listhaug.

Hun mener det er enkelt å avfeie kritikk av Kina fordi Donald Trump har kritisert landet. Men de som gjør det, gjør seg selv og landet vårt en bjørnetjeneste. Snart er Kina verdens største økonomi. Vesten og Norge må forholde oss til et Kina som kjøper opp, manipulerer handelspartnere og opptrer aggressivt mot kritikere.

– Australia, som tok initiativ til at WHO skal sette i gang en gransking av hvordan corona-pandemien oppsto, ble umiddelbart møtt med økonomiske sanksjoner. Norge har friskt i minne hvordan Kina herjet med oss etter at Nobels Fredspris ble tildelt den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo, skriver Listhaug.

Listhaug sier også at Kina bruker oppkjøp gjennom statlig styrte selskaper som en måte å få kontroll på. De er ikke vennligsinnet. De er ikke demokratiske og har knapt noen felles interesser med oss. Men Kina er avhengig av å selge varer. Vil de ikke lytte får vi bruke markedets makt.

– Norge har altfor lenge valgt å ikke ta hensyn til faresignalene ved stadig mer kinesisk dominans. Vi har holdt oss for øynene i et håp om at hvis de kjøper laksen vår vil de til slutt innse at demokrati og frihet er bedre. Vi har lurt oss selv, sier Frps nestleder.