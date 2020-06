annonse

Pengene skal brukes til at Antirasistisk Senters arkiv blir sikret for fremtiden. Nær 40 år med antirasistisk arbeid skal nå omgjøres til et historisk materiale.

De 385.000 kronene er kun første av sannsynligvis fire utbetalinger. Hvor mye sluttsummen kommer til å bli er uvisst. Det første utlegget skal brukes til å gjennomgå arkivet og snakke med tidligere ansatte.

Det er ventet at det vil bli ytterligere tre utbetalinger. Sluttsummen der avhenger av hvor mye som er bevaringsverdig.

Andre fase skal være å velge ut og sortere det antirasistiske arkivet, for se hva som egner seg. Så skal dette digitaliseres og implementeres i et system for tilgjengeliggjøring.

Tredje fase vil være å bearbeide arkivet og formidle det innholdet på egne plattformer. Deretter skal det investeres i markedsføring så de som er interessert får informasjon om det antirasistiske materialet og hvor det er å finne.

Den fjerde og siste fasen i prosjektet skal være å bruke av arkivet til artikler og nettsider og liknende.

Kulturrådet skriver at de har lagt vekt på at dette er et arkiv som speiler hendelser og utvikling i det norske samfunnet innen innvandrings- og flyktningepolitikk, rasisme og antirasisme, men også lovgivning, politikk, debatt og forskning på disse områdene. Det er i tillegg viktig å få gjennomført dette prosjektet nå mens de opprinnelige stiftere av Antirasistisk Senter fortsatt er i live og aktive, og kan bidra med utfyllende informasjon og materiale.

Prosjektleder er Mari Linløkke, en av de opprinnelige stifterne av Antirasistisk Senter. Linløkken har også vært medarbeider i tidsskriftet Samora/Immigranten og i nærradiostasjonen Radio Immigranten. Hun har også vært mangeårig styremedlem og nestleder i Antirasistisk Senter. Linløkken har dernest vært redaktør for Antirasistisk Senters rapport til FNs rasediskrimineringskomité om rasisme i Norge, der hun blant annet plassert Resett under overskriften «Hatfulle ytringer».

