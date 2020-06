annonse

annonse

Brexit-lederen mener at «marxistiske og anarkistiske» grupperinger truer ytringsfriheten og fri tanke i Storbritannia, og sier at frykten «dominerer absolutt alt».

Farage kom med kommentarene på «Breitbart News Daily Show på Sirius XM Patriot» mandag, da han ble intervjuet om sitt nylige brudd med «Global Radios LBC», hvor han inntil forrige uke hadde et daglig politisk talkshow.

Han snakket om det han kaller et større press for å undertrykke tanke- og ytringsfriheten i Storbritannia, og forklarte at denne utviklingen er grunnen til at han ble tvunget til å forlate LBC.

annonse

– Vi står nå overfor er en reell trussel mot ytringsfriheten. Jeg har aldri sett en tid i Storbritannia – kjent for sin enorme bredde av mediekommentarer og synspunkter – hvor så mange mennesker er redde for å skrive, si, snakke og kringkaste det de tror. Det er virkelig veldig urovekkende, sa han.

«Black Lives Matter»

Farage forklarte videre at selv om idéen om at «svarte liv betyr noe» er udiskutabelt og bredt støttet, skjuler organisasjonen som kaller seg «Black Lives Matter» en radikal agenda bak det behagelig-klingende navnet. Den misbruker tittelen til å anklage enhver som våger å være uenig med den om å være rasistisk.

– Sannheten er at «Black Lives Matters» er en organisasjon som er åpent marxistisk og anarkistisk, som ønsker å avskaffe våre politistyrker, og gjør sitt beste for å bokstavelig talt ødelegge og slette enhver symbolikk knyttet til vår lange og komplekse historie, sa han.

annonse

Les også: Forfatter mener systematisk politirasisme i USA er en myte – viser til forskning

– Vi er kommet til et punkt hvor hvis man kritiserer «Black Lives Matter», blir man beskyldt for å ønske et stort raseskille. Jeg er ikke en person som kommer til å gå med på det, og jeg vil ikke støtte et slikt pøbelvelde, tordnet han videre.

Frykt

Farage snakket videre om hvordan den radikale venstresiden forsøker å henge ut meningsmotstandere på nettet og gaten. Gjennom organiserte kampanjenettverk, forsøker de også å ta handling mot bedrifter som ikke deler deres verdenssyn for å frata dem finansiering.

– Frykt dominerer absolutt alt. Frykten for at Soros-finansierte organisasjoner vil gå direkte til annonsørene som annonserer på radioprogrammer, TV-serier og aviser. Dette er måten boykottmobben fungerer på. De forsøker å sette annonsørene under press, sa han.

annonse

Fundamentalister

Farage har vært ekstremt frittalende i media om denne nye puritanismen de siste ukene. Ikke bare har han vært sterkt kritisk til kampanjen til «Black Lives Matter» om å avskaffe politiet, men også kalt ønsket om å fjerne statuer av historiske personligheter «ubehagelig likt oppførselen til radikale religiøse ekstremistgrupper i Midtøsten.»

Les også: Okkupanter av politifri sone i Seattle beskyldes for å drive med pengeutpressing

Farange har også fordømt beslutningen til London Royal Holloway University om å «renske» universitetsbiblioteket for bøker som skal underbygge «strukturell rasisme». Han mener at bokbrenningsprosessen nå har begynt.

– Dette eksploderte ikke bare på grunn av George Floyd. Dette har vært planlagt lenge, og de har ganske enkelt ventet på en mulighet. Hvis vi mister ytringsfriheten til denne graden, vil verden bli et ganske farlig og ubehagelig sted, advarte han.

Ignoranse

Farage forklarer utviklingen med ignoranse blant unge briter om rollen som Det britiske imperiet hadde i å forby slaveri over hele verden på 1800-tallet, som gjør at de ender opp som «Black Lives Matter»-aktivister.

– Vi må begynne å lære bort historien ordentlig. Det er på tide å gi positive argumenter til nasjonens unge, sa han.

annonse