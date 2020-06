annonse

annonse

Styringsrenten fra Norges Bank holdes på rekordlave null prosent.

Norges Bank satte styringsrenten til null prosent for første gang i historien ved rentebeslutningen som ble offentliggjort 7. mai. Den blir nå værende på det nivået.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

annonse

Usikkerhet

Han påpeker at koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi, men at aktiviteten har tatt seg raskere opp en lagt til grunn.

– Aktiviteten er likevel betydelig lavere enn ved inngangen til året, og det er stor usikkerhet om den videre gjeninnhentingen i økonomien, skriver Norges Bank i forbindelse med torsdagens rentebeslutning.

Det understrekes at lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer.

Ventet

– Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå, og for at prisveksten blir for lav noe lenger fram i tid. På den annen side kan en lang periode med lave renter øke faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp.

annonse

Analytikerne ventet også på forhånd at Norges Bank ville holde styringsrenten uendret.

– Utsiktene for store og langvarige negative produksjonsgap er et solid argument for Norges Bank styringsrenten på null, skrev seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i en analyse fredag i forrige uke.