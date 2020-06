annonse

«Hvorfor går det ikke an å ha to tanker i hodet på en gang?»

På Facebook og Twitter gikk NRKs profilerte Debatten-programleder Fredrik Solvang hardt ut mot de rødgrønne i Trondheim, som vil forby demonstrasjoner med det de kaller et «rasistisk budskap».

Det fikk kritikk fra NRK-Solvang, som mente det var dobbeltmoralsk når venstresiden samtidig har stilt seg i spissen for Black Lives Matter-markeringer i Norge, som har brutt med smittevernreglene.

På Facebook får Solvang støtte fra flere profilerte samfunnsdebattanter.

Uthule

En av de som rykker ut med støtte er den radikale venstresideforfatteren Magnus Marsdal, som i en egen Facebook-post kritiserer de som ivrer for å forby meninger de ikke liker.

«Å uthule ytringsfriheten kan slå tilbake på venstresida selv. Globalt er det først og fremst våre organisasjoner som rammes av forbud, forfølgelse og sensur. Hvis venstresida ikke har et prinsipielt forsvar for ytringsfriheten – også for de ytringene vi er dødsens uenige i – hvordan skal vi da kjempe for prinsippet med troverdighet den dagen det er vår egen ytringsfrihet som står på spill?», skriver Marsdal.

Pinlig

Også venstresideforfatteren Espen Goffeng støtter Solvangs meningsytring. Han er bekymret for ytringsfrihetens kår i samfunnet.

«Å se hvor syltynn forståelsen av denne friheten er hos en del voksne, er direkte pinlig. Det er vår viktigste frihet. Men det er tydelig at veldig mange ikke tenker dypere om den enn at den blir staffasje man kan henge sin forargelse på. Det er trist.»

To tanker

«Hvorfor går det ikke an å ha to tanker i hodet på en gang?» spør Per Aage Pleym Christensen, redaktør av nettavisen Liberaleren.

Ironisk

Sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness påpeker at i bildet Solvang har lagt ut av de rødgrønne i Trondheim er det kun kritthvite personer.

