Idrettspresident Berit Kjøll sier at idretten har forsømt seg når det gjelder arbeidet mot rasisme.

Torsdag møtte Kjøll og flere andre idrettsprofiler kulturminister Abid Raja (V) for å diskutere tiltak som kan forhindre rasisme i idretten, skriver NTB.

– Norges idrettsforbund har ingen unnskyldning for at vi ikke har vært gode nok, hatt kunnskap nok, eller erkjent i tilstrekkelig grad at rasisme og diskriminering må tas sterkere tak i. Men det skal vi nå gjøre noe med, sier idrettspresidenten i en uttalelse.

Hun varsler tre konkrete tiltak.

– Vi skal starte en kartlegging av hva sentrale organisasjonsledd gjør for å forebygge og håndtere rasisme, samt hva de gjør for å rekruttere mennesker med minoritetsbakgrunn inn i sine styrende organer. Vi skal også lage en veileder for håndtering av rasisme og diskriminering i idretten som skal etter planen være klar i september, sier Kjøll.

Arbeidsgruppe

Kulturminister Raja har på sin side besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe fram konkrete tiltak i kampen mot rasisme i idretten.

En rekke av det NTB omtaler som «fargede idrettsprofiler» har den siste tiden stått fram med sine historier om rasisme i idretten.

Også på ledelsesnivå skal det tas grep: En gjennomgang gjort av VG nylig viste at kun én av 105 styremedlemmer i eliteserieklubbene i fotball har innvandrerbakgrunn.

Kulturminister Raja har også gitt uttrykk for at han er svært overrasket over mangelen på mangfold i idretten. Allerede tidligere denne uken ba han Norges idrettsforbund ta grep.

– Det første jeg gjør allerede nå, er at jeg ber idretten sette i gang et arbeid selv. Det handler om at de må lage en rapport om dette, sa Raja.