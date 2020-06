annonse

Ifølge en rapport fra Reuters Institute er Resett på topp på listen over nettaviser folk i Norge donerer til.

Tre prosent sier at de har donert penger til et medium i 2019, ifølge rapporten som fagbladet Journalisten gjengir.

Reuters omtaler at det i Norge er slik at folk hovedsaklig gir penger til det som blir kalt «ytre høyre-nettsteder», Resett, Document og HRS.

Rapporten viser til at donasjoner har blitt en viktig alternativ inntektskilde for disse tre nettavisene, ettersom mange annonsører vegrer seg for å annonsere på nettsteder med det Reuters Institute kaller «kontroversielt politisk innhold»

Skiller seg ut

De tre som nevnes i rapporten er Resett, Document og HRS. De to første har fått henholdsvis 13 og 7 prosent av pengene som er donert.

Tallene skiller seg sterkt fra USA og Storbritannia, hvor det er venstreorienterte Guardian som får mest penger.

Resett publiserte i april i år tall om våre inntekter. Da skrev redaktør Helge Lurås at nettavisen er helt avhengig av økonomisk støtte fra leserne.

«Inntektene våre fortsetter å kommer fra leserne i all hovedsak. Etter at vi igjen kom inn på Googles annonsebørs, har vi hatt omlag 10 prosent av inntektene våre fra annonser.»

Lurås kom da med en oppfordring til Resett-leserne:

«Vi er helt avhengig av deres støtte for å overleve økonomisk, og er uendelig takknemlig for den hjelpen dere gir som donasjoner og abonnement. De etablerte mediene i Norge klager nå sin nød til staten, og søker ytterligere økonomiske overføringer. Det kommer ikke Resett til gode. Vi er avhengig av at leserne mener vi er nødvendige, og det er slik det bør være.»

