Laura Ingraham er en populær programleder på Fox News. I innslaget under tar hun for seg Joe Bidens mentale utfordringer og analyserer valgkampanjen hans som hun mener desperat prøver å skjerme ham fra eksponering i media.

Det er flere som har stilt spørsmål ved Joe Bidens mentale tilstand. Også i Norge. Fred Heggen, som er overlege i psykiatri, har skrevet et innlegg i Nettavisen om Joe Bidens mentale helse. Han mener at Biden har vist en «åpenbar kognitiv svikt» i sine offentlige opptredener den siste tiden.

Heggen holder muligheten åpen for at han bedømmer Biden feil, men mener likevel fast bestemt at den demokratiske presidentkandidaten fremstår som en person som allerede er svært preget av demenssykdom.

«Det er fortsatt lenge til presidentvalget. Hva hvis tilstanden hans forverrer seg ytterligere i løpet av de neste 2-3 månedene?,» spør Heggen retorisk.

Biden er 77 år gammel.

