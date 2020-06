annonse

USA sier de vil rådføre seg med sine Nato-allierte om det varslede kuttet i antall amerikanske soldater i Tyskland, opplyser Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Nato-landene var ikke informert da president Donald Trump kunngjorde at han vil redusere USAs styrker i Tyskland. Dermed kom planen som en overraskelse på både vertslandet og de øvrige allierte og ble et tema på forsvarsministermøtet denne uken.

– Jeg er glad for at forsvarsminister Mark Esper gjorde det klart på møtet at USA fortsatt er forpliktet til forsvaret av Europa, og at USA vil rådføre seg med de allierte videre i prosessen, sier Stoltenberg.

I dag er det rundt 34.500 amerikanske soldater i Tyskland, men Trump vil kutte dette til 25.000. Grunnen han oppgir er at Tyskland ikke bruke nok penger i Nato. Stoltenberg understreket før ministermøtet at det ikke foreligger noen konkret plan eller endelig vedtak om kutt.