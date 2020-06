annonse

annonse

SV får nå hastebehandlet to to forslag om rask gjennomgang av gitte vindkraftskonsesjoner og stans av utbygging der konsesjon kan være gitt på feil grunnlag.

SV-leder Audun Lysbakken sier ifølge NTB at flertallet for hastebehandling gir en etterlengtet «timeout».

– Vi er glade for at lokalsamfunnene nå får en sjanse til å bli hørt. Dette er en helt nødvendig timeout. Vi må sørge for at lokaldemokratiet får mer å si i disse sakene, sier han.

annonse

Det er ventet forslaget blir behandlet en av de nærmeste dagene, skriver NRK.

Artikkelen fortsetter.

Samtidig varsler olje- og energiminister Tina Bru (H) at hun vil stramme inn behandlingen av vindkraftkonsesjoner.

annonse

Forslaget kommer samtdig med at regjeringen fredag legger frem sin nye stortingsmelding om vindkraft på land.

«Olje- og energidepartementet har gjennomgått dagens konsesjonsbehandling. På bakgrunn av dette foreslår regjeringen flere innstramminger i behandlingen av vindkraftkonsesjoner», opplyses Olje- og energidepartementet i en pressemelding, uten å gå nærmere i detalj på forslagene.