SV-politiker Leif Christensen fra Østfold er i Moss tingrett dømt til fem måneders ubetinget fengsel for å ha skaffet seg og delt overgrepsbilder av barn.

Politiet fant til sammen 1.397 ulovlige bilder og videoer da de ransaket boligen hans i februar 2018. De fleste viste gutter i tenåringsalder, med enkelte innslag av yngre barn helt ned mot 10-årsalderen, skriver Moss Dagblad ifølge NTB.

Som Resett har skrevet tidligere har Christensen på hele 2010-tallet vært politisk aktiv i Fagforbundet og SV. De siste årene har han vært heltidstillitsvalgt og frikjøpt fra jobben i Moss kommune, der han har arbeidet med flyktninger.

Som politiker har han blant annet engasjert seg mot overgrept mot kvinner, i forbindelse med #metookampanjen som skyllet over Norge høsten 2017 og vinteren 2018.

Politikeren har hele tiden erkjent straffskyld. Straffen på fem måneder er en måned kortere enn påstanden fra aktor, politiadvokat Anette Sogn, skriver NTB.

Under rettssaken kom det fram at mannen hadde vært i politiets søkelys for et lignende forhold i 2002. Den gang ble det funnet en eske med overgrepsbilder av barn på et lager som han leide.

Dette resulterte i en bot på 15.000 kroner og fikk en viss betydning for straffeutmålingen nå, til tross for at saken lå så langt tilbake i tid, skriver NTB.

NTB oppgir ikke navnet til Christensen i sin artikkel.