«Vitner bildene vi ser nå fra badestrender og parker tjukkpakket med folk tett i tett om at befolkningen har mistet noe av respekten for myndighetenes råd?»

I Dagsavisen skriver Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug at mange har betaltne høy pris for coronatiltakene. Eldre har dødd alene, uten sine nærmeste. Nordmenn har mistet levebrødet og bedrifter gått konkurs.

Hun peker på at vi lenge harvært disiplinerte, mens folk virker å ta det mer med ro etter at myndighetene ikke grep inn mot store antirasistiske demonstrasjoner tidligere i juni, til tross for smitevernreglene om å holde én meter avstand.

«Regjeringens smittevernråd og -tiltak ser ut til å bli mer og mer inkonsekvente og dermed forvirrende. Vitner bildene vi ser nå fra badestrender og parker tjukkpakket med folk tett i tett om at befolkningen har mistet noe av respekten for myndighetenes råd?» spør hun.

Samtidig peker hun på at mens folk flest tar det mer med ro, får reglene store konsekvenser for nærings-og kulturliv.

«Samtidig som strendene og spisestedene fylles opp, og store demonstrasjoner gjennomføres uten konsekvenser, blir Dyreparken i Kristiansand nektet å avholde Sabeltann-forestillinger med mer enn 200 publikummere», påpeker Listhaug.

Anklager

Hun anklager nå regjeringen for å være inkonsekvente.

«Hvor er logikken i at det er full rulle på Maxbo og IKEA men boligmesser blir avlyst?

Reglene og praksisen er så inkonsekvente og lite logiske at det ikke er utenkelig at vi har kommet til et punkt der regjeringen som i starten var flink til å få folket med på dugnad, nå selv er med på å bygge ned tilliten til smittevernreglene.

Har de ukentlige pressekonferansene foran et samlet presse- Norge, der vi gradvis skjenkes nye friheter tilbake, blitt viktigere enn å åpne samfunnet igjen på en måte som folk synes er logisk? Det er faktisk på tide å stille spørsmålet.»