På Twitter åpner nå USAs president Donald Trump for et «fullstendig brudd» med Kina.

NTB skriver at meldingen kommer som en reaksjon på at hans handelsrepresentant Robert Lighthizer onsdag uttalte i Kongressen at den amerikanske og kinesiske økonomiene er uatskillelige, og at å bryte med Kina ikke lenger er et politisk alternativ.

It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020