I Moskva anklages det jødiske toleransesenteret for etnisk diskriminering av jobbsøkere. Selv avviser senteret påstanden, og legger skylden på rekrutteringsbyrå.

Som forvalter av jødenes historie skal Det jødiske museum og toleransesenter spre kunnskap om religiøs og etnisk diskriminering som Russlands jøder er blitt utsatt for, ikke minst holocaust under andre verdenskrig.

Museets formål er dessuten å fremme fred og samarbeid og bidra til positiv dialog mellom ulike kulturer, religioner og livssyn.

Derfor blir saken ekstra delikat når museet selv beskyldes for etnisk diskriminering. I en annonse på nettstedet Restojob, som formidler stillinger innen catering, har museet nemlig søkt etter servitør og bartender, skriver RT.com.

Annonsen lokker med inntil 65.000 rubler (9.000 kroner) i måneden, arbeidstid 11-22 og fri på lørdager. Haken er at aktuelle søkere må ha «slavisk utseende», en betegnelse som brukes på bolig- og arbeidsmarkedet for å sile ut personer fra Sentral-Asia.

Direktør Nina Dymsjitz ved Det jødiske museum og toleransesenter forteller at de hverken har laget eller godkjent annonsen, som ifølge henne ble utarbeidet av et rekrutteringsbyrå som museet samarbeider med.

– Vi ville aldri ha lagt ut en slik annonse, bedyrer Dymsjitz, og tilføyer at museet har ansatte av mange etnisiteter.

Hardere er ordbruken fra Aleksandr Boroda, en av museets direktører og grunnleggere, som kaller saken en «bevisst provokasjon». Han antyder at rekrutteringsbyrået måtte ha sett det «ubegripelig absurde» ved å knytte en slik formulering til et jødisk toleransesenter, og mener «enhver oppegående person» ville reagere negativt på den.

Det jødiske museum og toleransesenter ligger i bydelen Marina Roscha, som foruten egen synagoge har stort innslag av jødiske personer og bedrifter. I tillegg til museet drives det et utdanningssenter, et forskningssenter og et senter for barn.

Takket være pengesterke støttespillere har museet et arkitektonisk og teknologisk nivå langt over russisk museumsstandard. I tilsynet for museet sitter blant andre milliardær Viktor Vekselberg, Chelsea-eier Roman Abramovich, metropolitt Juvinal, baron David René de Rothschild fra Rothschild Group og nobelprisvinner Roger D. Kornberg.

Jødisk museum og toleransesenter ble åpnet i 2012 av Israels daværende president Shimon Peres. Prominenser som Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu og USA-ambassadør John J. Sullivan har gjestet senteret.

I dag regnes antisemittiske handlinger som et marginalt problem i Russland. Etter et knivangrep mot Bolshaya Bronnaya-synagogen i 2006, hvor nærmere ti mennesker ble skadet, har landet ikke hatt større antisemittiske hendelser.