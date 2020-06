annonse

Utelivsbransjen går tilbake til vanlige åpningstider fra og med mandag 22. juni, opplyser byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

Ifølge NTB, kom han med nyheten på en pressekonferanse fredag. Han at bransjen får noen dager til å forberede seg, slik at det blir like vilkår for alle.

– Serveringsbransjen fortjener skryt for å ha håndtert gjenåpningen på en god måte, sa han.

Men han presiserte samtidig at gjester og bransje for enhver pris må fortsette å være ansvarlige.

– Vi kommer til å følge nøye med, sa Johansen. Det blir kontroller på utestedene, og folk bes om å tipse kommunen hvis reglene ikke følges.

Hjemmekontor ut sommeren

– Vi kan ikke ha stappfulle busser og trikker, sier byrådsleder Raymond Johansen, som oppfordrer folk til å jobbe hjemme fram til august, sier Johansen, ifølge NTB.

Han mener nedstengningen har gitt ønskede resultater, men at en gradvis gjenåpning fortsatt er nødvendig.

– Vår plan for sommeren er å fortsette i samme spor, og vi opprettholder nivå 3 i Oslo kommune med sentral kriseledelse, sier Johansen.

– Flest mulig bør jobbe hjemme fram til midten av august, oppfordrer Johansen.

Økonomisk krise

– Det har vært krevende, men byen vår begynner å ligne på seg selv, sier Johansen om gjenåpningen av Oslo etter måneder med coronatiltak.

Oslo er fylket i Norge med høyest arbeidsledighet. Nå sier Johansen at han forventer at arbeidsledigheten vil gå ned, men at faren er høy for at det er lenge til den vil være på nivå med før coronakrisen, ifølge NTB.

– Vi er nå i ferd med å gå fra en helsekrise til en økonomisk krise med høy arbeidsledighet, sier byrådslederen.