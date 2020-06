annonse

En viktig del av å bli voksen er å ta ansvar for eget liv og ikke skylde på andre, sier organisasjonspsykolog Jan Atle Andersen. Ord kan ikke “såre”, de er jo bare ord, sier han. Det er ufattelig hvor mange konfliktsituasjoner som oppstår pga dette føleriet. Meningsbrytning blir en risikosport, men noen må “ta debatten”, som NRK sier (selv om de egentlig ikke tør).

Makta i samfunnet, enten den mener seg å være sekulær eller kirkelig, har en tendens til å slå ned på dem som taler hvor andre tier. Jeg har reflektert litt rundt et par slike “uregelmessige verb” som (kanskje utilsiktet) har klart å pirke bort i holdninger som “makta” gjerne bør utfordres på.

Året er 1953. Velstanden øker i kongeriket. Det råder samhold og framtidstro. Noen ligger halvt slumrende på sofaen i sin ettermiddagslur denne kalde vintersøndagen. NRK er alene om å levere riksdekkende sendinger, har ingen konkurranse og nyter sitt monopol. Tusener lytter foran radioapparatene. Plutselig skvetter noen til. For hva var det som nettopp ble uttalt? At det var mulig å legge seg om kvelden noen timer senere uten å vite om en våknet i sin egen seng eller i helvete neste morgen!?

Noe særdeles upassende skar gjennom eteren. Uten filter. Predikanten Ole Hallesby brukte nemlig ord som mange i dag ville se på som hate speech og som ville kvalifisere til no-platforming i kirker og kulturhus. Dette var krenkende. Ikke mange stand up-komikere ville tatt sjansen på noe lignende og gamblet med karrieren. For i dag er upolstret tale, ironi og sarkasme ikke til å spøke med. Predikanten kom med en inntrengende appell til «uomvendte», til de som hele tiden utsetter valget om å tenke på evigheten og å gjøre noe med det:

«Jeg taler sikkert til mange i kveld som vet at de er uomvendte. Du vet at om du stupte død ned på gulvet i dette øyeblikk, så stupte du like i helvete […] Du får aldri fred før du får fred med Gud. Min kjære uomvendte tilhører. Jeg ville aldri våge slik tale om det ikke stod i Bibelen. Hva med akutt blindtarmbetennelse? Er det lurt å takke nei til operasjon?» Men Satan er en luring, mente Hallesby. «Han får menneskene til å tro at de vil omvende seg – siden».

Slikt blir det debatt av. For ingen liker ubehaget ved å bli dradd ut av komfortsonen. Det var få som ikke hadde en mening om helvete. Noen mente at slik tale kunne volde sykelige forstyrrelser hos tilhørerne. Det ble en slags sport å skjelle Hallesby ut. Kulturradikale kritikere kunne dyrke et poeng og vende og vri på det. Ingen forsøk på å ta hans anliggende om «sjelers frelse» i beste mening. Ikke mange vil høre snakk om å plyndre helvete og befolke himmelen. Slik tale er krenkende. «Svovelpredikant og mørkemann» ble han kalt, en mann med «skremmende makt». Mytene om ham var mange. Men han hadde også evnen til å tale varmt og kjærlig om Guds grenseløse kjærlighet til mennesket, skriver Dag Kullerud i sin biografi om Ole Hallesby.[1]

Agnar Mykle

Så kom et overraskende forsvar. Forfatteren Agnar Mykle var opptatt av ytringsfriheten og syntes det var «forbløffende mange som hadde bebreidet kringkastingssjefen for ikke å ha sensurert programmet.» Det betenkelige for Mykle var ikke å slippe Hallesby til i usensurert form, men at kringkastingen fortsatt sensurerte andre programmer.[2] Og selv om Mykle stod fjernt fra innholdet i predikantens radiotale, ville han til sin død «forsvare [Hallesbys] rett til å si det». Fire år senere måtte Agnar Mykle selv i retten for å forsvare ytringsfriheten i saken om hans roman Sangen om den røde rubin.

Biskop Kristian Schjelderup, en personlig venn av Hallesby, mente at læren om evig straff i helvete ikke hørte hjemme i kjærlighetens religion. Han mente det var umulig å snakke om Gud som en kjærlig far og en evig straff for ikke-troende. Men Jesus vet mer om kjærlighet enn noen av oss, kvitterte Hallesby, likevel forkynner mesteren evig fortapelse for de som klarer seg uten ham. Frontene var etablert. Både leg og lærd krøp ut av sine hi og valgte side, en etter en.[3]

Utenfor komfortsonen

Et par generasjoner senere. En vintersøndag 2019 i Tomb kirke i Østfold. Predikanten aner at budskapet vil falle enkelte tungt for brystet. Noen vil hate det han kommer til å si denne dagen, mens andre vil være ham evig takknemlig fordi han ikke feiget ut, men ga håp som rekker ut over død og grav. Til tross for hjertebank ligger det tungt på ham å være tro mot tusenårig norsk åndshistorie som vår kultur er tuftet på: Hvordan vi forvalter vårt liv her på jorden i tjeneste for andre er en forberedelse til det vi går inn i når vi alle en gang må si takk for oss. Eller med andre ord: Vi vil alle høste det vi sår.

Taleren vet at han står ansvarlig om han ikke våger å si sannheten. Han siterer Paulus: «Jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje». Men lite aner predikanten om følgene av sine ord, selv om han er kjent med at vi lever i en postmoderne tid hvor objektiv sannhet og den store fortellingen om oss alle ikke synes å bety noe lenger.

«At djevelen er en personlig ond og virksom makt, forutsetter Jesus som kjent for disiplene. Men er det det for oss? Har vi en bibelsk forankret forståelse av virkeligheten? Tenker vi at djevelen er operativ i Norge anno 2019, eller er han og hans demon-hær bare virksomme i fjerne himmelstrøk langt borte fra våre kyster?»[4]

Så langt tolereres det som blir sagt. Predikanten holder seg fortsatt innenfor tilhørers komfortsone. Verre blir det når atferd konkretiseres. Det blir neppe en gladkristen halleluja-stemning på kirkekaffien etterpå. «Hva med de røster i dag som sier at vi må slutte å kalle samboforhold for synd?! Som oppmuntrer unge til å eksperimentere med sex. Som sier at du må selv definere hvilket kjønn du er, uavhengig av hva du er født som biologisk sett. Hva du føler er rett for deg, er det du skal gå for. Hva skal vi mene om dem som legger til rette for å bekrefte og velsigne en livsstil på tvers av Guds uttalte vilje? Er det noe mindre enn skandaløst at man fra kirkens ledelse er villige til å omdefinere ekteskapet? Løsrive det fra dets biologiske ramme? Guds første institusjon! Er ikke det en hån mot Gud? Og er ikke det en ugjerning mot mennesker? […] Det er ikke kjærlighet, men sentimentalitet.»

Biskoper til besvær

Predikanten oppfordrer til å omvende seg fra «en livsstil som ville ført til at de mistet arveretten til Guds rike». Men hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Gud vil at ingen skal gå fortapt. Det er kortversjonen av den gamle boka. Så enkelt. Det er med andre ord håp for oss alle. Slik uredd tale bør ikke kalibreres i forhold til godtfolks komfortsone. For hvorfor skal den måtte tie som sitter på informasjon som kanskje kan forbedre min livskvalitet? Kanskje det er genuin omsorg som ligger bak slik tale? Det vil jeg gjerne utsette meg for.

Slike ytringer har imidlertid alltid virket polariserende. Det skjer også denne gang. Sokneprest og biskop kommer på banen og beklager hva som ble sagt fra kirkens prekestol av gjestetaleren. «I Den norske kirke kan vi ikke ha forkynnere som fra prekestolen sender konkrete mennesker og meningsmotstandere innen kirken til helvete», sier biskopen i Borg som advarer sine proster mot å bruke den aktuelle predikanten som forkynner. Det er for øvrig den samme biskopen som nylig hevdet det er et overgrep mot kirken at president Trump frimodig lar seg fotografere i det han viser fram Bibelen i det offentlige rom, som et håp om et samlende symbol for en nasjon i krise. Jeg vet ikke i hvor stor grad kirkens øverste tror at det som kan leses der, kan forme kultur og sivilisasjon, men jeg har mistanke om at presidenten gjør det.

Man forundres over hvor fort viruset brer seg. Krenkeviruset. Vi blir så lett fornærmet. Her hjelper ikke munnbind, men munnkurv må til. To andre geistlige høyt på strå ble for litt siden intervjuet i den tidligere kristne avisen Vårt Land og advarer mot å polarisere.[5] De tror ikke at mennesker kommer til helvete. Minst en av de tror heller ikke på Noa-fortellingen i begynnelsen av Bibelen.[6] Shame on generalsekretærer og andre kristenledere som villeder. Kanskje vi andre bør bli flinkere til å undersøke, sjekke kilder og tenke sjæl så ikke kirkemakt og uetterrettelige medier får ført oss vill?

Fortsatt er det noen som tror at når du går ut av tiden, går du inn i noe annet. At emballasjen blir til blomsterjord, mens «du» lever videre. Her er det opp til hver enkelt å gjøre sine egne refleksjoner. Om det er covid19 som vil forsegle din skjebne, eller du stempler ut på en «naturlig» måte, så er statistikken imidlertid klar. Livet er farlig: 10 av 10 overlever ikke. Men vi liker ikke å bli minnet på vår dødelighet og at vi en gang skal stå til ansvar for livet vi har levd. Så takk og pris for at det alltid finnes en psykolog, prest eller biskop som kan polstre og trøste, så ikke ubehagelige følelser forstyrres av tanker.

[1] Dag Kullerud, Ole Hallesby – Mannen som ville kristne Norge, Gyldendal 1987, s. 333

[2] Ibid, s. 338

[3] Ibid, s. 340

[4] Preken av Alv Magnus, gjengitt i Vårt Land 22.08.2019

[5] Biskop i Bjørgvin Halvor Nordhaug og biskop emeritus Tor B. Jørgensen i Vårt Land 12.05.2020

[6] Artikkel i Vårt Land, 13.03.2012 under overskriften «Prester og pastorer tror ikke på bibelfortellingene».