Venstre-representant Solveig Schytz har presset på for svar fra regjeringen om bruk av omstridt overvåkings-teknolig som blir brukt i blant annet Kina.

I midten av april ba derfor justisminister Monica Mæland (H) om pause for all videre bruk av Clearviews omstridte dataprogram for gjenkjenning av ansikter. Hun ville avvente en vurdering fra Det europeiske personvernrådet, EBPD, melder ABC Nyheter.

Overvåkingsprogrammet har ifølge ABC Nyheter flere autoritære land på kundelista. I Norge har programmet blitt brukt av ansatte hos Kripos.

Nå har EPBD kommet med sin vurdering. De mener bruken av Clearviews app for ansiktsgjenkjenning er ulovlig.

Venstres Solveig Schultz sier til ABC Nyheter at hun er bekymret over bruk av ansiktsgjenkjenning.

– Jeg mener ikke teknologien skal forbys, men den må reguleres. Og når EDPB er så tydelige når det gjelder akkurat selskapet Clearview så må det få betydning for Norge også.

Ansiktsgjenkjenning blir blant annet brukt i kommunistregimet Kina.

I enkelte byer har det blitt innført et såkalt vurderingsstystem ved ansikts-scanning. Gode handlinger blir belønnet, mens dårlige handlinger blir straffet.

Ifølge NRK skal Kina utvide systemet til å gjelde alle 1,4 milliarder menneskene i landet.

En dårlig handling, som for eksempel er å kjøpe alkohol, kan gjøre at myndighetene nekter deg å ta opp et lån. Over ti millioner Kinesere har hitill blitt nektet å kjøpe fly eller togbillett på grunn av en såkalt «dårlig handling».

Schultz påpeker over ABC Nyheter at hun er positiv til teknologien, selv om den blir brukt i autoritære regimer.

– Dette selskapet har en svært problematisk praksis, og har også autoritære regimer på kundelista, fastslår Solveig Schytz, som samtidig understreker at det er «nødvendig å skille mellom selskapet Clearview og teknologien».