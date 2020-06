annonse

Press på regjeringen fra Fremskrittspartiet om smittevernreglene.

Torsdag rykket Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug ut og anklaget regjeringen for dobbeltmoral, når Erna Solberg tillater store massemønstringer og å la folk sitte tett i tett på stranda, mens kulturliv og næringslivet blør.

I et skriftlig spørsmål utfordrer nå også stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) helseminister Bent Høie. Han spør om hvorfor det er lov for 15.000 å demonstrere, mens vanlige nordmenn ikke kan gå på fotballkamp?

«Fredag 5. juni var anslagvis 15 000 samlet til demonstrasjon i Oslo. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttalte til Nettavisen at det ikke var nødvendig med karantene, men at folk med symptomer i etterkant bør holde seg hjemme.

Helseminister Bent Høie har besvart spørsmålet slik:

Den generelle forekomsten av smittespredning i samfunnet når arrangementet avholdes er viktig. Økt mobilitet i befolkningen gir økt risiko for smittespredning. Generelt vil økning i antall personer øke sannsynligheten for at en av deltagerne er smittsom. En massesmittehendelse kan oppstå når en smittet person med stor virusmengde i luftveiene og kanskje hoste, har nær kontakt med mange andre. Kombinasjonen av personens høye smittsomhet og personens møte med mange andre kan altså føre til en massesmittehendelse. Det kan se ut til at massesmittehendelser har vært og derfor fortsatt vil kunne være en viktig driver i utbredelsen av covid-19-pandemien. Det vil også være mer krevende for arrangørene å opprettholde krav om hygiene og avstand ved større arrangementer.

Maksimal grense for antall deltagere økte fra 50 til 200 personer 15. juni. Jeg har tidligere informert om at det ikke blir åpnet opp for arrangementer over 500 personer før tidligst 1. september. Helsedirektoratet vurderer at vi ikke bør øke fra 200 og opp mot 500 personer før vi har sett effekten av de lempinger vi har gjort av øvrige tiltak.

I den smittesituasjonen vi befinner oss i nå, er det ikke å anbefale samlinger der flere tusen mennesker møtes. Fra et smittevernsynspunkt er derfor deltagelse i store demonstrasjoner ikke å anbefale. Retten til å demonstrere er imidlertid grunnlovsfestet og det skal derfor svært mye til før en kan sette restriksjoner eller gripe inn overfor denne typen aktiviteter. Det å ha rett til å demonstrere etter Grunnloven fritar ikke den enkelte eller organisasjoner for ansvar i den situasjonen vi nå står i. Vi har alle et ansvar for å være solidariske med alle dem som ikke vil tåle smitten og alle dem som allerede har betalt en høy pris for at vi sammen har fått kontroll på koronaviruset.