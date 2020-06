annonse

De skryter av sinne og raseri etter politidrapet på George Floyd, men nekter å etterforske hvorfor en person ved navn Duncan Lemp ble skutt da han lå og sov i sin egen seng.

Jim Bovard, journalist i The American Conservative, har skrevet en sak om det han kaller «årets mest skandaløse politidrap, som fortsetter å bli nesten fullstendig ignorert av amerikanske media.»

Han viser til en episode i Montgomery County (fylke) i den amerikanske delstaten Maryland, der politiet brøyt seg inn i en leilighet uten å banke på (kjent i USA som «no-knock raids») og drepte 21-år gamle Duncan Lemp. Hendelsen er ifølge Bovard vanskelig å skille fra et forsettlig drap.

Lemp var en erfaren IT-mann som jobbet frivillig med å hjelpe våpenrettighetsgrupper med å sette opp sikre nettsteder og kommunikasjonssystemer.

Hendelsesforløpet

12. mars klokken 17.30, startet det lokale politiets spesialstyrker (SWAT) et «no-knock raid» ved å skyte inn i et soveromsvindu. Skuddet traff Duncan Lemp da han lå i sengen ved siden av sin gravide kjæreste.

Politiet stormet deretter inn i huset ved hjelp av en sjokkgranat for å intimidere Lemps mor og andre slektninger som bodde i huset. Lemp blødde til slutt i hjel mens hans familiemedlemmer ble lagt i håndjern på gulvet i rommet ved siden av.

Bovard poengterer at mens politikere i Montgomery County og Maryland rettmessig og høylytt har fordømt politidrapet i Minneapolis og andre steder i USA, fortsetter de å dekke over denne episoden.

Opptak

Ifølge Bovard ropte politifolk gjentatte ganger under angrepet til familiemedlemmene at alt de sa og gjorde ble tatt opp. Imidlertid finnes det tydeligvis ikke lenger noe opptak av hendelsen, som kan bety at Montgomery-politiet enten har ødelagt videoen eller aldri gjorde noe opptak av razziaen.

5. juni sendte advokat Rene Sandler, som representerer Lemp-familien, et brev til aktor i Montgomery County, Haley Roberts. Hun ønsket en bekreftelse om at videoopptaket fra razziaen eksisterte og ba om å få tilgang til det. Hun fikk ingen svar.

Bovard har personlig sett brevet til Sandler, og bestemte seg for å ta affære på egenhånd. Han sendte derfor en epost til fylkessjef Marc Elrich og politisjef Marcus Jones i Montgomery County, hvor han stilte følgende spørsmål: «Kan du bekrefte eller avkrefte at det ikke er noe kameraopptak av Lemp-skytingen?» Han fikk heller ikke noe svar.

Tildekking

Bovard skriver det hele virker som en bevisst tildekking av et politidrap, som har blitt gjort mulig av en ny lov som Montgomery County vedtok i fjor, hvor fylket og nabofylket Howard County ble enige om å gjøre gjensidige etterforskninger av politiskytinger. Men personer som er involvert i denne saken som Bovard har snakket med, har derimot null tillit til uavhengigheten til Howard County-etterforskningen, når det kommer til å komme til bunns i drapet på Duncan Lemp.

Bovard mener at denne situasjonen gjør det enkelt for de relevante personene i Montgomery County å sky unna alle spørsmål knyttet til etterforskningen av drapet på Lemp. I stedet for å komme til bunns i hvordan og hvorfor han ble drept, tilbyr embetspersoner i Montgomery County i stedet uendelig medlidenhet med «Black Lives Matter»-demonstrasjonene.

I en kronikk i Washington Post datert 4. juni, skrev fylkessjefen i Montgomery Country, Marc Elrich, at drap begått av politiet er forferdelige, og blir ofte bortforklart og sjelden straffet på passende måte. Hans store engasjement i denne saken inkluderer derimot ikke å komme til bunns i et politidrap som har skjedd i sin egen myndighetsområde. Elrich har aldri sagt noe offentlig om Lemp-saken.

Selektivt sinne

Bovard viser deretter til en felles uttalelse fra politimester Jones i Montgomery County, politimestrene i Rockville og Gaithersburg, samt sjefen for den nasjonale parkdepartementet National Park Service publisert 8. juni: «Vi er sinte og rasende over drapet på George Floyd av politifolk i Minneapolis, Minnesota… Vi er klar over at vi må jobbe for større åpenhet og ansvarlighet for å beholde tilliten til allmennheten,» erklærte de.

I erklæringen, forpliktet politimestrene seg til et sett med reformer, inkludert et løfte om å «forbedre opplæringen innen kulturell kompetanse for våre offiserer.» Bovard presiserer at gjennomsiktighet i deres egne politidistrikt ikke var en del av nevnte reformene.

To dager senere uttalte politimester Jones: «De siste par ukene har jeg vært oversint. Jeg er syk i sjelen min over drapet på Floyd.» Bovard mener derimot at han ikke har mistet et sekund med nattesøvn over et drap begått av hans eget SWAT-team. Mens Jones har hatt god tid til å fordømme handlingen fra politiet i Minneapolis, har han nektet å møte moren og faren til Duncan Lemp, som en av hans egne politibetjenter drepte da han lå og sov i sengen sin.

Bovard mener at dette selektive sinnet strekker seg til toppen av politi- og påtalemyndigheten i Maryland. 10. juni erklærte delstatens aktor, Brian Frosh, at «de siste ukene har vært forferdelige», med henvisning til drapet på George Floyd. «Det er ikke en overraskelse at mange medlemmer av samfunnet vårt har mistet tilliten til ordensmakten når de ser videoer av slike hendelser,» sa han.

Bovard presiserer at folk er rettmessig rasende over drapet på Floyd. Men i Lemp-saken, som ble drept i søvne da politiet begynte en razzia ved å skyte inn i et soveromsvindu, er det få som bryr seg om. Han viser til en epost som han sendte til aktor Froshs pressekontor 12. juni, hvor han spurte om aktoren hadde kommet med noen offentlige kommentarer om Lemp-saken, og om han ville «offentlig kommentere en sak i Kentucky som ligner på en sak under hans egen myndighet?» Froshs kontor svarte aldri.

Liberale godhetsapostler

Bovard viser til at konservative noen ganger anklager liberale for å være «godhetsapostler», som blir mer rasende av fordommer enn av drap. Han mener at reaksjonen til fylkesrådet i Montgomery County i Lemp-saken fungerer som et godt eksempel på dette fenomenet.

Det er ikke et eneste medlem av fylkesrådet som har bedt om å se opptaket av hendelsen. Faktisk har ikke ett eneste rådsmedlem vist interesse for saken. Rådet har en komité for offentlig sikkerhet, men det virker som om det ikke engang har hørt om Duncan Lemp. Det samme rådet fattet et avgjørende tiltak 11. juni om å erklære rasisme som en «folkehelsekrise».

Avslutningsvis spør Bovard: «Hvem drepte faktisk Duncan Lemp?» Han mener at det ser ut som at ingen i Montgomery County faktisk bryr seg om det. Politiet har ikke en gang avslørt navnet på politibetjenten som drepte ham. I en periode hvor enorme protester med påstander om rasisme i politiet har funnet sted, har Montgomery County nektet å røpe om Lemps drapsmann var hvit, svart, latino, asiatisk eller innfødt amerikaner.

Dobbeltstandard?

Enda viktigere enn navnet på politimannen som drepte Lemp, er spørsmålet om det faktisk var et forsettlig drap: «Gjorde SWAT-teamet en ransakelsesordre om til en dødsstraff med vilje? Hvis ikke dette er tilfellet, hvorfor startet de razziaen med å skyte inn i Lemps soverom? Vil vi noen gang få vite alle fakta?» Disse spørsmålene ønsker Bovard å komme til bunns i, men som han mener motarbeides fra høyeste hold i fylke og delstat.

Den konservative journalisten konkluderer med å poengtere at han håper at den liberale delstaten Maryland ikke har tatt i bruk en slags skjev dobbeltstandard, der hudfarge dikterer om det foreligger etterforskninger av politidrap, eller om offiserer slipper unna med drap. «Duncan Lemp fortjener mer. Som amerikanske statsborgere gjør vi alle sammen det,» avslutter han.