Vil bruke vippeposisjon til å gjøre Norge til verdens første fossilfrie land.

MDG-politikeren Lan Marie Berg sier i et intervju med VG at hun er klar for å bli stortingskandidat fra Oslo, hvis partiet vil ha henne på førsteplass.

– Dette har vært en lengre prosess for meg. Det har vært litt av et eventyr å se hvor mye det går an å endre Oslo på kort tid hvis MDG havner på vippen – og det er nettopp det vi trenger å gjøre på Stortinget: Komme inn med en stor grønn gruppe, og endre norsk politikk for alltid. Hvis partiet ønsker meg, så stiller jeg gjerne på førsteplassen, sier Berg til VG.

Sluttdato

Hun sier til VG at det var derfor hun trakk seg som kandidat til nestledervervet i partiet og at hun heller ville bruke kreftene på å få flest mulig Oslo-stemmer. Deretter skal Norge bli helt fossilfritt innen 2035.

– Det viktig å sette en sluttdato for å få med seg befolkning og næringsliv til å dra i samme retning. Det er akkurat det vi har sett i Oslo: Da vi satte et mål om at vi skal bli en nullutslippsby i 2030, så ble det ikke bare sånn at bare kommunen gjør alt det vi kan for å få det til, men også næringslivet, sier Berg.

