Den republikanske ordføreren i byen, G.T. Bynum, erklærte torsdag en nødsituasjon, og kunngjorde et portforbud i nærheten av arenaen hvor Trump planlegger å holde et politisk rally lørdag.

Ifølge Fox News, siterte Bynum «sivil uro», «folkemengder på over 100.000 personer» i nærheten av rallyet, og opposisjonsprotester – for å forsvare sin beslutning om å opprette portforbudet i et større område rundt arenaen.

– Jeg har mottatt informasjon fra politidepartementet i Tulsa og andre deler av ordensmakten som viser at individer fra organiserte grupper som har vært involvert i destruktiv og voldelig oppførsel i andre stater, planlegger å reise til byen Tulsa for å forårsake uro i og rundt rallyet, skrev Bynum i vedtaket.

Plan

Arenaen hvor rallyet skal holdes har bedt Trump-kampanjen om en skriftlig plan som skisserer hvordan den vil inkorporere sosial distansering og andre «helse og sikkerhets»-relaterte forskrifter.

De ansvarlige siterte en økning i coronavirus-tilfeller i Tulsa som årsaken til at de etterspurte en slik plan.

Trump-kampanjen hadde allerede planlagt å dele ut masker og håndrensende midler til hver deltaker, samt å ta temperaturkontroller ved inngangen til arenaen.

En million registrerte

Ifølge Trump-kampanjen, har mer enn en million mennesker registrert seg til rallyet på nettet, som skal finne sted i en arena som har en kapasitet på kun 20.000 personer.

De som ankommer først, vil få lov til å slippe inn, men vil bli pålagt å signere et dokument som løslater Trump-kampanjen fra det juriske ansvaret for mulig eksponering for coronaviruset.

De som ikke slipper inn på rallyet risikerer å bli arrestert på grunn av portforbudet som er opprettet rundt arenaen.

Trump-støttespillere har blitt sett stående i kø siden mandag.