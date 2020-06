annonse

annonse

Hans Geelmuyden kom i hardt vært etter et intervju i fagbladet Kampanje. I en serie artikler artikler ble han hudflettet.

Bakgrunnen er et intervju med temaet «hvit PR-bransje» hvor Geelmuyden, som er sjef for Geelmuyden Kiese-gruppen, fikk spørsmål om manglende mangfold i norsk mediebransje.

– Kebabnorsk

annonse

– Ja, når vi søker etter folk er det ikke noe drawback å hete Ahmed, men du må kunne norsk. Det er en del med etnisk bakgrunn som ikke er gode nok i norsk og vi lever i en skriftlig kultur. Kebabnorsk er ikke godt nok i GK, sa Geelmuyden.

Uttalelsen skapte voldsomme reaksjoner, og Kampanje har fulgt opp med en rekke artikler om saken.

Byråleder Behnam Farazollahi i Neue Design er en av flere som tar et oppgjør med Geelmuyden. Kritikken ble først publisert på Facebook, og avsluttes slik:

«Det er bare en ting å si om hele saken, og jeg kan prøve å si det på godt norsk: Walla, bror?»

annonse

Overfor Kampanje utdyper Farazollahi kritikken:

– Jeg blir overrasket over den utrolige generaliseringen av mennesker når han svarer at de med minoritetsbakgrunn ikke kan språket. Hvor henter han dette fra? Det som er trist er at det avdekker en holdning som representerer en struktur, og det er strukturen som må endres.

Les også: Pisa-sjokket: Innvandrere ble ikke nevnt med et ord

Oppfordrer til boikott

Umar Ashraf er kommunikasjonsrådgiver i NAV. Han følger opp med et voldsomt angrep 18. juni.

annonse

– Hans Geelmuydens holdninger bør være et problem for både medarbeidere, og for kundene i byrået Geelmuyden Kiese, skriver Umar Ashraf. Han knytter kritikken mot Geelmuyden sammen med kraftige angrep på Resett:

– Det er ikke så mye å forvente av en mann som har tilgjengeliggjort egenprodusert innhold for bloggstedet Resett, nettstedet som ikke får innpass i Norsk redaktørforening. Nettstedet som har kommentarfelt hvor det oppfordres til vold og trakassering. Nettstedet der redaktøren selv har kalt en ung kvinnelig samfunnsdebattant for en «islamist».

(Det egenproduserte innholdet dreier seg om to meningsinnlegg publisert i Resett: 21. november 2017 og 2. januar 2018 red.anm.).

Ashraf beskriver en av eierne til Resett som en likestillingsmotstander, fordi han i et intervju i 2008 sa at menn ikke bør trille barnevogn. Han er kritisk til at Geelmuyden lar seg sitere i og bli intervjuet av Resett, som Ashrad beskriver som en «hatblogg», med «islamofobisk og rasistisk innhold».

Han synes det er «skummelt, at et byrå og en byråleder som så åpenlyst ser ut til å ikke henge med på samtidens samfunnsverdier, fortsettes å brukes av annonsører som har et mandat på å fremme likestilling, inkludering og mangfold».

Ashraf skriver at annonsører og samarbeidspartnere bør stille etiske krav til byråene de bruker, noe som må oppfattes som en klar oppfordring til boikott. Han synes dessuten Gellmuydens motstand er pussig «i en antirasistisk tid hvor #BlackLivesMatter utgjør konteksten for denne debatten», og trekker linjer til homofober og motstandere av kvinnebevegelsen.

Les også: Jusprofessor ved UiO kaller Resett en «rasistblogg» og kartlegger nettavisens annonsører

– Oser av fordommer

annonse

19. juni følger nok et innlegg, denne gangen skrevet av Erik Heisholt, som er kreativ leder og grunnlegger av Heisholt Inc.

– Måten dette formuleres på av Geelmuyden oser av fordommer, stigmatisering og holdninger som gir gåsehud feil vei, skriver Heisholt.

Heisholt mener vi trenger «et intelligent og verdig fokus på inkludering og mangfold i det norske samfunnet, ikke polariserende, nedsettende og tankeløse holdninger, ytringer og kommentarer».

– Det går jo an å håpe at noe av dette når inn til den empatiske og medmenneskelige delen av Geelmuyden, men det er jo naturlig å tvile, og tenke at det trengs litt velmenende assistanse.

Heisholt tilbyr deretter sitt kriseråd, og har skrevet en utfyllende beklagelse på vegne av Geelmuyden.

Les også: Guri Melby: Mangfold er en styrke for det norske samfunnet – Jon Helgheim: Helt feil

Geelmuyden beklager

– Min uttalelse om «kebabnorsk» var å helle bensin på bålet. Det var uklokt, skriver Hans Geelmuyden i et svar til Heisholt.

Geelmuyden oppsummerer hva «den empatiske og medmenneskelige delen av Geelmuyden» tenker om saken slik:

1. De to siste døgnene har vært lærerike fordi jeg forstår at Norge er et segregert samfunn.

2. At mange er sinte, og med god grunn.

3. At vi som er hvite og privilegerte har et stort ansvar for å gjøre det vi kan for å slutte å diskriminere, og bli flinkere til å respektere. Og til slutt tenker jeg at 2020 må bli et vannskille. Herfra kan det ikke lenger være oss og dem. Fra nå er det oss.

Ikke over ennå

Flatere kan man vel ikke legge seg. Vi trodde dermed saken var avsluttet og Geelmuyden tilstrekkelig ydmyket og satt på plass av den antirasistiske bølgen som i øyeblikket strømmer fra de radikale kjellere og ut i dagslyset blant folk flest. Men den gang ei. Kampanje følger opp noen timer senere med nok et innlegg, denne gang også av Behnam Farazollahi.

«Jeg har en syv år gammel datter, og som sjuåringer flest er hun høyt og lavt, utforsker og tester nye grenser hele tiden. Noen ganger trår hun over disse grensene og da har vi snakket om å si unnskyld – og virkelig mene det. Og over tid er dette noe hun har blitt flinkere på. Beklage seg, mene det, og ikke bare si det, når hun har gjort noe feil som kan virke sårende for andre,» skriver han på en Facebook-post som Kampanje har bedt om å få gjengi.

Og fortsetter:

«Så når jeg leste Geelmuydens sitt svar på Eriks sitt skarpe innlegg slo det meg at jeg lurer på om Hans Geelmuyden virkelig mener det, eller bare sier det. For utfra tonen og formuleringene så er jeg litt usikker. Jeg kan ikke ilegge Hans Geelmuyden andre intensjoner enn det som står skrevet, og mener oppriktig at han skal ha for at han endelig kommer med en erkjennelse (selv om jeg gjerne skulle tatt denne debatten på Dagsnytt 18). Det setter jeg pris på, men måten han svarer gjør at jeg fremdeles lurer på om han virkelig har forstått sakens kjerne,» skriver han.

Det er spesielt Geelmuydens første beklagelse han reagerer på:

«De to siste døgnene har vært lærerike fordi jeg forstår at Norge er et segregert samfunn,» skrev Geelmuyden som første punkt

– Med sine 30 år i bransjen, så syns jeg det er rart at den lærdommen kommer nå. I hvert fall fra noen som claimer å være best på samfunnsforståelse, svarer Farazollahi syrlig.

Og dermed kan leserne vente i spenning på neste etappe av Geelmuydens kanossagang i Kampanjes spalter. Eller er det «slutt» nå?