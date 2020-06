annonse

Det er kommet sterke reaksjoner etter at at alle spillerne i Premier League må bruke drakter med påskriften «Black Lives Matter» i de første tolv kampene av sessongen.

I går sparket Premier League i gang igjen etter et langt avbrekk på grunn av koronaviruset.

Som følge av opptøyene i USA etter drapet på George Floyd har fotballmyndighetene i England krevd at fotballspillernes drakter ikke bærer sitt eget navn, men «Black Lives Matter».

Drepte fem politimenn

«Black lives matter» har vist seg å føre vold i kjølvannet, og ett av slagordene de roper under demonstrasjonene er å «drepe alle politimenn».

I 2016 ble fem politimenn skutt og drept under en Black Lives Matter-demonstrasjon av en afroamerkansk mann som var delaktig i «bevegelsen».

Nå har Premier League gitt sin støtte til organisasjonen og oppfordret spillerne til å knele i solidaritet før avspark. I kampen mellom Aston Villa-Sheffield United gjorde spillerne det de fikk beskjed om og gikk ned på kne.

Aston Villa skrøt av seg selv på twitter etter hendelsen.

Aston Villa and Sheffield United were proud to stand in solidarity with the actions of the players and coaching staff of both football clubs during the first ten seconds of tonight’s Premier League fixture, expressing our collective support for the Black Lives Matter movement.

På sosiale medier er det mange som reagerer sterkt etter at spillerne måtte ha «Black Lives Matter» drakter. Enkelte utrykte at ble «ble syk i magen» etter å ha vært vitne til knelingen.

