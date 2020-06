annonse

annonse

Katie Hopkins er en britisk journalist og kommentator, som tidligere har arbeidet i flere redaksjoner, deriblant Daily Mail, og har hatt sitt eget radioprogram på LBC. Hun har markert seg som innvandringskritiker, og har også ved flere anledninger rettet skytset mot feminismen.

Hun besøkte Oslo i fjor i forbindelse med et foredrag for Document.no, noe som ikke gikk upåaktet hen. Bård Larsen i Civita kalte henne en ytterliggående høyrepopulist, mens Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter uttalte at hun står for står for «åpenlys rasisme».

Det er uklart hva som nå har ført til at hun er kastet ut av Twitter, men en representant for selskapet sier til Sky News at de prioriterer å holde Twitter «trygt»

annonse

– Misbruk og hatefull oppførsel har ingen plass i vår tjeneste og vi kommer til å handle når slike regler blir brutt.