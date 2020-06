annonse

Ved sist valg ble Senterpartiet (Sp) landets tredje største parti med oppslutning på 14,4 %. Årsakene til fremgangen de siste årene er flere, men det er naturlig å trekke frem leder Trygve Slagsvold Vedum og hans folkelige stil.

Sp er veldig klare på at Norge også i årene fremover skal ha en næringspolitikk som legger til rette for trygge arbeidsplasser. I motsetning til Miljøpartiet De Grønne (MDG), som ønsker norsk olje- og gassindustri ditt pepper`n gror – så ønsker ikke Sp å gjøre det mindre attraktivt å utvinne mer av vårt sorte gull. Man vil heller forvalte olje- og gassressursene slik at de kommer miljøet og de kommende generasjoner til gode.

Norge har veldig mye skog. MDG vil helst verne det meste ved å la humla suse og gresset gro og ikke utnytte de store verdiene. Sp vil bruke skogen for alt den er verdt. Skogproduksjonen må økes, ikke reduseres. Det er nemlig god miljøpolitikk å både hugge når skogen er hugstmoden og plante ny skog.

Covid-19-pandemien har lært oss at et lands selvforsyning er viktig. MDG vil nærmest utradere vestlands-bonden med sin anti-kjøtt-politikk. I Bergens Tidende (7.6.2020) uttaler Bjørn Ingar Holmen i Agri Analyse at «klima og naturgitte forhold ikke gir grunnlag for å erstatte gressbasert husdyrproduksjon med storstilt dyrking av korn og grønnsaker» – noe som MDG ivrer veldig for.

Det er ikke valg før neste år, men det gamle bondepartiet bør holde seg for gode til å inngå noe særlig samarbeid med fundamentalistene i MDG.