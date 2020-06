annonse

Unge fagorganiserte føler seg ikke hjemme i AUF. De mener ungdomspartiet har blitt en studentorganisasjon.

AUF-leder Ina Libak er misfornøyd med at Ap stemte for en redningspakke til olje- og leverandørindustrien. Hun varslet i Dagbladet i forrige uke et «generasjonsoppgjør» i Arbeiderpartiet. Yngre fagorganiserte reagerte på at dette skulle være et generasjonsoppgjør, skriver Klassekampen.

– Jeg som fagarbeider kjenner ingen tilhørighet til AUF. Når Ina sier at de skal gjøre Ap til et troverdig klimaalternativ for unge mennesker, tenker jeg helt motsatt. De vil gjøre Ap til et lite troverdig alternativ for arbeidsfolk, sier Tom-Magne Nordli (29) i Fellesforbundet Ungdom til Dagbladet.

Arbeidere sier det vanskelig å gå på talerstolen i AUF og forsvare industriarbeidernes interesser. I stedet har de prioritert å jobbe innenfor egne miljøer i fagbevegelsen.

– AUF er en studentorganisasjon. Vi er lei av at studenter med liten erfaring fra arbeidslivet sitter og bestemmer hvordan industriarbeiderne skal gjøre jobben sin. Det er en grunn til at det ikke er mange fra industrien i AUF. Jeg vet ikke om noen i ledelsen som har fagbrev eller er fra industrien, sier Lene Myhrvold (24), arbeider og medlem av Fellesforbundet.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng ønsker å få flere arbeidere inn i politikken. Partiet trenger arbeidere som «prater rett fra levra og som kjenner de jordnære problemene i vanlige folks liv. Men ved stortingsvalget i 2017 var det kun 4.6 prosent arbeidere på Aps lister. I kommunevalget i Oslo var det ikke en eneste arbeider på de 10 sikre plassene. På Stortinget er det kun fem arbeider, og to av dem, Martin Kolberg og Dag Terje Andersen tar ikke gjenvalg.

Nå nomineres det for valget 2021, i noen fylker vil striden stå mellom en fra fagbevegelsen og en fra AUF. Sistnevnte går som regel av med seieren, siden de er gode til å mobilisere.