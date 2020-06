annonse

Nei, PST! Den viktigste faktoren som driver den islamistiske terrortrusselen i Norge i dag er ikke bevisste forsøk på å krenke islam. Det er religionen islam i seg selv. Samt det faktum at vi eksisterer.

PST skriver i en pressemelding om terrortrusselen fredag at de vurderer bevisste forsøk på å krenke religionen islam som den viktigste faktoren i trusselbildet mot Norge i tiden fremover. Jeg ble først veldig provosert da jeg leste pressemeldingen. Så ble jeg veldig bekymret. Har de som vurderer trusselbildet i Norge virkelig så lite kompetanse på den hellige krigen som har blitt ført mot Europa i flere hundre år?

La meg først effektivt ta livet denne hinsides idiotiske påstanden fra PST. Den islamske staten (som har sine tilhengere også i Norge), uttalte seg offisielt allerede i 2016 om hvorfor de fører en hellig krig mot oss. Uttalelsen kom etter en terrorhandling i USA. Her er de seks konkrete grunnene de selv oppgir for hvorfor de driver terror mot oss.

1: De hater oss først og fremst fordi vi er vantro.

2: De hater oss fordi vårt frie, sekulære samfunn tillater mange av de tingene Allah har forbudt.

3: De hater oss fordi mange av oss er ateister.

4: De hater oss på grunn av vår krig mot islam.

5: De hater oss på grunn av vår kamp mot muslimer.

6: De hater oss fordi vi invaderer deres land.

Også avslutter de med å si at dersom vi slutter å krige mot dem, om vi slutter med å krenke islam, og til og med hvis vi underkaster oss dem og betaler dem beskyttelsespenger, vil de fortsette å hate oss og føre krig mot oss, av den ene grunn at vi ikke er muslimer.

Så en appell til PST:

Kjære PST. Jeg håper noen hos dere viser ansvar og trekker denne pressemeldingen tilbake.

Deres påstand om at det som driver terrortrusselen fra islamistisk side er de som bedriver ramsalt religionskritikk mot islam er en alvorlig skivebom. Det er som å legge skylden for voldtekt på offeret fordi hun hadde for kort skjørt.

Vi trenger at dere peker på de virkelige problemene, slik at politikerne våre kan sette søkelys på dem.

Det er ikke de som brenner koranen som er problemet. Det er heller ikke de som tegner Muhammed for å hevde sin egen frihet. Like lite som at det var redaksjonen til Charlie Hebdo som hadde skylden for terroren de ble utsatt for.

Problemer er hatspredende imamer, «moderate» muslimer som ikke vil ta avstand fra islamisme, sosial kontroll, religiøs tvang, hjernevasking av barn, feilet integrering, parallellsamfunn, og en religion som i sin natur er ekstremt voldsbejaende.

Merk at dere faktisk hinter om det siste i pressemeldingen deres. Dere trekker nettopp fram islam, og sier rett ut at vi alle må spesialbehandle akkurat denne religionen. Dere sier rett ut at vi ikke kan kritisere islam på samme måte som (f.eks.) kristendommen og buddhismen.

I deres egen trusselvurdering for i fjor fremhevet dere at et åpent og ærlig debattklima er det som mest av alt forebygger radikalisering i fascistisk retning. Sett i lys av deres uttalelse i fjor, er fredagens pressemelding særdeles kontraproduktiv.

