annonse

Styrker lojale mot den internasjonalt anerkjente regjeringen i Libya (GNA), har iverksatt en offensiv for å ta kontroll over byen Sirte, som i dag kontrolleres av opprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans LNA-milits.

Haftar og LNA støttes av blant andre Egypt, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia og Jordan, mens Tyrkia støtter GNA-regjeringen og dens styrker og har sendt tusenvis av soldater til landet for å støtte GNA.

Tidligere på lørdag sa tyrkiske myndigheter at Haftars styrker må trekke seg tilbake fra Sirte før en våpenhvile kan iverksettes.

annonse

Men lørdag kveld sa president Sisi i en TV-sendt tale at ved Sirte «går grensen» for Egypt, og at behovet for å beskytte grensen mellom de to landene er god nok grunn for en egyptisk intervensjon i Libya.

– Enhver direkte intervensjon i Libya har fått internasjonal legitimitet, enten under FN-charteret om retten til å beskytte seg selv, eller basert på den eneste legitime myndigheten som er valgt av det libyske folk, nemlig Libyas nasjonalforsamling, sa Sisi i talen.