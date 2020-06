annonse

En rekke innvandrere står offentlig frem og anklager Norge for å være et rasistisk samfunn med «hvite privilegier». Viser det at de kanskje ikke er så undertrykt og diskriminert likevel?

Det har kommet en rekke påstander om rasisme i det norske samfunnet de siste ukene. Ja, det hevdes av noen at alle er rasister, at det ligger innebygget som en del av kulturen, de hvite privilegiene og hvordan det kommer til uttrykk i «mikroaggresjon» selv hos de som ikke er klar over at de er rasister.

Det er mye å si om det, og liten tvil om at begrepene og aktivismen strømmer ut av ulike krenkelsesstudier på universiteter og høyskoler. Hvite, og særlig hvite menn, har privilegier. Alle andre er dermed undertrykt. Hvordan skal så dette rettes opp?

Det er et fascinerende skue om dagen. Person etter person med innvandrerbakgrunn står frem og forteller om all rasismen de har opplevd. Det er ikke måte på hvor ille det er i Norge. At landet har tatt imot en million innvandrere de siste førti år og betaler titalls om ikke hundretalls milliarder hvert år i ekstra kostnader som en følge, betyr ingenting. Motviljen mot innvandrere er enorm, rasismen i Norge florerer, skal vi tro «vitnesbyrdene».

Men hvordan kan det ha seg at noen som er så undertrykt, kan finne mot til å kritisere oss priviligerte rasister så hardt? Er de ikke redde for represalier fra den mektige hvite majoriteten som har undertrykt og diskriminert dem i så mange år?

Nei, enten er de ikke redde, eller så er de bare så modige og villige til å ofre seg selv for en god og rettferdig sak: å fortelle hele verden hvor mye rasisme det er i Norge, dette landet de eller deres foreldre valgte å flytte til.

Et grelt eksempel på på en modig (eller er det frekk, lettkrenket og utakknemlig?) person med innvandrerbakgrunn er Umar Ashraf, som i bladet Kampanje ble invitert av redaktøren der til å lire av seg en tirade om hvor rasistisk, diskriminerende og fæl Hans Geelmuyden var. Umar Ashraf er ansatt i NAV som kommunikasjonsrådgiver, blir det opplyst. Her er noe av det han fikk seg til å skrive om Geelmuyden (en hvit, godt voksen mann) og også om Resett.

Etter de siste dagers debatt om økt mangfold i PR- og reklamebransjen, er det på ingen måte overraskende å lese Hans Geelmuydens nedlatende og ignorante utsagn om at det er en del med etnisk bakgrunn som ikke er gode nok i norsk (…) og at kebabnorsk ikke er godt nok i GK.

Joda, litt overaskende er det at mannen er så frimodig i sine uttalelser, spesielt med tanke på at mange aktører og medarbeidere risikerer å bli koblet til hans holdninger. Men de av oss som har fulgt med på Geelmuydens stadige opptrinn i offentlig diskurs og fulgt byråets ansettelsespraksis med en lupe, forstår han nok bedre.

Det er ikke så mye å forvente av en mann som har tilgjengeliggjort egenprodusert innhold for bloggstedet Resett, nettstedet som ikke får innpass i Norsk redaktørforening. Nettstedet som har kommentarfelt hvor det oppfordres til vold og trakassering. Nettstedet der redaktøren selv har kalt en ung kvinnelig samfunnsdebattant for en «islamist».

En av eierne av Resett, er en riking som ikke liker å se menn trille barnevogn, altså en likestillingsmotstander. Det kan antas at Hans Geelmuyden, og medarbeidere i hans byrå har visst alt dette, gitt at de skryter av å ha samfunnsforståelsen. Og fortsatt har Geelmuyden valgt å bli sitert, intervjuet (advarsel: lenke til hatbloggen Resett), og selv forsvart Resett rett til å mene, fremfor å utfordre deres islamofobiske og rasistiske innhold. Vi velger alle våre kamper, og Geelmuyden ser ut til å være mer opptatt av å verne radikale ytringer som utgjør grobunn for rasisme, fremfor å verne minoriteten som rammes av rasismen.

At Hans Geelmuyden har besudlet seg med Resett er ille, skal vi tro Ashraf. Men det er bare en indikasjon på noe mer grunnleggende ved denne skandaløst hvite PR-mannen.

For Ashraf har også gått gjennom ansattlisten til GK og finner nesten ingen med innvandrerbakgrunn der. Bare «tre ansatte med utenlandsklingende navn – ingen av dem jobber med kommunikasjon, men i administrasjon, regnskap eller i resepsjonen,» skriver han.

For Ashraf er det «mye som tyder på at GK har et stort diskrimineringsproblem når det gjelder rekruttering av rådgivere. Det blir bare mer sannsynliggjort om man skal måle dem basert på toppledelsens uttalelser, og hans selektive aktivisme for å opprettholde islamofobiske og rasistiske nettsteder.»

[Det skulle vært interessant å vite om Umar Ashraf i sin tid søkte jobb hos GK, ikke fikk jobben og endte opp hos NAV – og at det er en personlig vendetta han er ute på. Men vi får vel tro at redaksjonen i Kampanje undersøkte dette før de slapp til Ashrafs utblåsing.]

NAVs kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf minner GKs kunder om farene med å bli assosiert med Hans Geelmuyden. Han skriver at det er «skummelt» at Geelmuyden «fortsettes å brukes av annonsører som har et mandat på å fremme likestilling, inkludering og mangfold.» I artikkelen linkes det til GKs kundeliste, skammens liste.

Og her er det så direkte en oppfordring til boikott denne unge kommunikasjonsrådgiveren i en offentlig etat kommer med, som det kan bli. Han skriver: «I et verdibasert samfunn, skulle det bare mangle at annonsører stiller noen etiske krav til sine oppdragstakere, og har forventninger til byråene de bruker. Ser ikke blant annet disse statlige aktørene noen utfordringer med at byrålederen latterliggjør minoriteter, kaller dem for klovner, og bistår minoritetsfiendtlige blogger med innhold? Og er ikke det avslørende at ledelsen i et omdømmebyrå driter i sitt eget rykte?»

Sagt med andre ord: Alle kunder av GK bør trekke seg, byrået ledes av en rasist. Hilsen NAVs kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf.

Umar Ashraf er ikke alene om å utbasunere uholdbare anklager om hva Resett er og står for. Om noe, bekrefter disse rasismepåstandene at de ikke forstår det samfunnet de prøver å integrere seg i. De har fordommer og de skammer seg ikke for å uttrykke dem offentlig. Til å hjelpe seg med å opprettholde fordommene om nordmenn, har de en rekke aktivister på venstresiden, ikke minst i miljøet rundt statsstøttede Antirasistisk Senter.

En ting er frekkheten i bedkyldningene som «hvite» selvpiskere som Rune Berglund Steen kommer med om andre nordmenn. Hans jobb avhenger av at det finnes rasister han kan få penger av skattebetalerne for å bekjempe.

Det som burde være det paradoksale her er jo med hvilken ubekymret letthet disse norske med innvandrerbakgrunn kommer ut med sine sjikanøse påstander om navngitte nordmenn samt om nordmenn som gruppe. De virker å tenke at det ikke vil ha noen negative konsekvenser for deres egne jobbmuligheter. Å påstå at nordmenn er rasister, er ikke noe som gir deg problemer i jobbmarkedet skal vi tro omfanget av rasismebeskyldninger som nå kommer. Tvert imot, kan det virke. Du blir berømt og hyllet om de øser av deg edder og galle om etniske nordmenn. La meg være politisk ukorrekt nok til å kalle oss verter.

Og disse «rasismebeskyldningenes uuholdelige letthet» er jo nettopp noe som de etablerte mediene nå burde reflektere litt over: Kan det virkelig være så mye diskriminering i Norge når mennesker med innvandrerbakgrunn så frimodig kommer med beskyldninger om hvor ille majoritetsbefolkningen er? Ikke trenger de å begrunne beskyldningene heller. I kraft av å være innvandrere har de rett til å si det de måtte tro, selv om det er løgn og fordommer på grensen til konspirasjonsteorier om hva de anser seg utsatt for.

Hvem er egentlig priviligert i den offentligheten som har utviklet seg?

For ikke bare har vi åpnet grensene og velferdsstaten for innvandrere, vi tillater dem også å kalle oss rasister og hevde at vi har «hvite privilegier» og at vi utøver stadig rasistisk «mikroaggresjon».

Ja, det er et underlig samfunn vi har lagt til rette for. Et av våre hvite privilegier er å bli løyet om og utsatt for tirader av sjikanøst vrøvl i norske medier av mer melaninrike unge mennesker som Usman Ashraf. Det skjer endog i et av pressens egne bransjeblader. Betegnende nok heter dette bladet Kampanje. Og det er en kampanje som nå drives frem.

Og Hans Geelmuyden griper et annet av de hvite privilegene man har når man blir utsatt for slikt. Han legger seg flat.

Ja, du leste riktig. PR-mannen Geelmuyden la seg helt flat for sjikanen. Han forsto han ikke hadde noe annet valg. Ryggrad og integritet er ikke noe som belønnes i norsk eller forøvrig i vestlig offentlighet for tiden. Frykten rår. Når innvandrere nå angriper nordmenn med beskyldninger om rasisme, er det ikke annet å gjøre hvis man vil fortsette å ha en økonomisk sjanse i samfunnet, en jobb, enn å legge seg flat.

Hva sannheten er, betyr ingenting lenger. Det er mobben som rår, du med dine «hvite privilegier» må bare føye deg.