FN støtter Antifa: USAs terrorstemplingen en trussel mot ytringsfriheten.

USAs planer om å klassifisere Antifa som en terrororganisasjon møtes med uro i FN-systemet.

Dette kommer til uttrykk på en Twitter-melding 19. juni:

«FNs eksperter på menneskerettigheter uttrykker dyp uro over en uttalelse nylig fra den amerikanske justisministeren, som beskriver Antifa og andre antifascistiske aktivister som innenlandske terrorister. Dette underminerer retten til ytringsfrihet og fredelig forsamling i landet.»

FN bruker til og med Antifas logo som bakgrunn:

UN #HumanRights experts express profound concern over a recent statement by the US Attorney-General describing #Antifa and other anti-fascist activists as domestic terrorists, saying it undermines the rights to freedom of expression and of peaceful assembly in the country. pic.twitter.com/2Pz2dMyq8k

— UN Geneva (@UNGeneva) June 19, 2020