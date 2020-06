annonse

annonse

En velfortjent pris til Norges beste journalist?

Vi vet godt at mange av Resetts lesere ikke er spesielt imponert over statskanalen NRK og deres skjeve og venstrevridde dekning av nyhetsbildet. Men her i redaksjonen vet vi også at det finnes et unntak – Debatten-leder Fredrik Solvang.

Han oppfattes som balansert, tøff, rettferidg og en som våger å pirke borti politisk ukorrekte tema.

Redaksjonssjef Lars Akerhaug karakteriserte ham nylig som «Norges dyktigste journalist», en sak som ble svært mye lest og delt.

annonse

Fredag kunne han innkassere Gullruten som «beste programleder» for Debatten på NRK. Det vil nok mange mene er velfortjent.

Her er hans takkemelding til sine følgere på Facebook.

Det jeg skulle ha sagt hvis jeg hadde klart å samle meg og tatt sjansen på å trette Gullrutens seere med nok en lang… Publisert av Fredrik Solvang Lørdag 20. juni 2020

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474