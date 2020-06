annonse

Nasjonal talsperson for Grønn Ungdom, Teodor Bruu, mener nå at statuen av dikteren Ludvig Holberg likevel bør få stå utenfor Nationaltheatret i Oslo.

Den 11. juni tok Bruu til orde for å fjerne statuene av Winston Churchill og Ludvig Holberg med begrunnelse i at Churchill var en rasist og at Holberg var involvert i slavehandel.

Nå viser det seg at Bruu var helt grønn når det gjaldt kunnskap om Holberg.

– I den norske debatten skal jeg innrømme at jeg tror forslaget om Holberg bommet litt. Han levde for flere hundre år siden, og han var ikke så aktiv i slavehandelen som vi først hadde opplysninger om. Når det gjelder Churchill, er saken en annen. Der har jeg bare blitt enda sikrere på at det er riktig sier Bruu til Klassekampen.

Bruu, som står på andreplass på MDGs liste ved neste års stortingsvalg, mener det er debatten omkring hva statuene forteller som er det avgjørende.

– Det viktigste er ikke om de statuene står, flyttes eller om det kommer en plakett, men at vi får en ny debatt om historien vi alle lever med.

Ludvig Holberg tapte store penger på den investeringen han gjorde i slavehandel og Winston Churchill var ingen rasist men en imperialist slik de fleste briter var på den tiden, inkludert liberalere og sosialister.

