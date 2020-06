annonse

Her er det snakk om en lovlig demonstrasjon som åpenbart blir umuliggjort på bakgrunn av flere graverende ulovlige handlinger fra en så langt ukontrollerbar voldelig gruppe i vårt samfunn.

Lørdag holdt Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) sin planlagte lovlige markering på Mortensrud torg. Organisasjonen SIAN skriver om seg selv at den har som formål «å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge.

Politiet hadde i forkant blitt varslet om flere motdemonstrasjoner av voldelige hovedsakelig ikke norsk etniske aktivister med islamsk bakgrunn. I tillegg, visste politiet at denne mobben (les pøbelen) med vold ønsket å angripe nærværende demonstrasjon, samt at denne gruppen ville bli i flertall. Man skulle da tro at norsk politi planla deretter, slik at denne lovlige ytringstilstelningen kunne la seg gjennomføre på en aktverdig demokratisk måte.

Men, den gang ei! Da lederen av SIAN, Lars Thorsen, begynte å formidle sitt verdisyn mot Islam, ble han bombardert av egg, tomater, flasker og til og med kasseroller. Det var ren og skjær flaks at ingen av SIAN sine medlemmer (eller politifolkene) kom til skade.

Norsk politi – handlingslammet

Politiet hadde i forkant plassert ut franske barrikadegjerder som i utgangspunktet skulle holde motdemonstrantene atskilt fra SIAN sine supportere.

Men, da egg, tomater og andre mer alvorlige harde gjenstander ble kastet på SIANs leder, gikk flere politifolk med skjold frem for å beskytte ham. De fleste av gjenstandene pøbelen slengte fra seg, havnet deretter i skjoldene til polititjenestemennene.

På bilder og flere videoer fra demonstrasjonen, kan man se at det hagler med egg, tomater og andre mer harde gjenstander som traff politiskjoldene. Dette er avslørende og alvorlige politivoldhendelser.

Nedverdigende

Det må jo være svært nedverdigende som politimann å stå i fremste linje og ta imot så mye drit, samtidig som de vet at ingen i politiledelsen tør å beordre pågripelser av denne bermen.

En halv time ut i markeringen, ble hele seansen avbrutt av politiet, og talerne fra SIAN ble evakuert. Ifølge operasjonsleder, Tore Solberg, i Oslo politidistrikt (Oslo PD), ble sikkerheten til SIANS sine fremmøtte vurdert som i fare. Ingen ble skadet eller pågrepet i forbindelse med demonstrasjonen.

Flere av den voldelige massen var maskert, noe som selvfølgelig er ulovlig.

Bemerkelsesverdig er det at politiets hovedoppgave når det gjelder demonstrasjoner, er å sørge for at ytringsfriheten ivaretas, samt at ro og orden på stedet etterfølges.