annonse

annonse

Stifteren av Facebookgruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet» Knut Amundsen har klaget Faktisk.no inn for PFU. Det er andre gang de har endt opp der. Forrige gangen ble de frikjent.

Faktasjekkbyrået Faktisk.no er et samarbeid mellom landets største mediebedrifter. De begynte i mars 2017 med blant annet støtte fra Fritt Ord. Deres Formål er å motvirke feilinformasjon ved å avdekke falske nyheter. Men de har møtt mye kritikk for deres arbeidsmetoder.

24 februar publiserte Faktisk noe de kalte en «innsikt», ikke en faktasjekk av Folkeopprøret mot klimahysteriet. Den gikk ut på å gjennomgå administratorenes facebookaktivitet. De undersøkte ikke sak, men personene. De avdekket da at noen av dem skrevet om innvandring, islam og politikere.

annonse

Les også: Ren og skjær drittpakke fra Faktisk.no mot klimaopprørere

Innsikten begynte på denne måten

– Grunnleggeren av den raskt voksende Facebook-gruppen har sammenlignet AUF med Hitlerjugend og kalt muslimer «vår tids nazister». En av administratorene har hetset statsministeren på Twitter, og har klare koblinger til den sterkt islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge.

Journalisten skriver at Knut Amundsen har nå klaget Faktisk.no inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) og det for seks brudd på Vær varsom-plakaten.

annonse

Les også: Klimaopprører nedbrutt etter nazistempling: – Den verste dagen i mitt liv

Saken behandles på tirsdag.

Det viste seg at den samme mannen/faktasjekkeren bare få dager tidligere hadde rost denne siden opp i skyene og etter det ba om å få bli min venn på Facebook. Jeg svarte ja til dette da han virket som en ok fyr. Det han så gjorde var og granske min side fra i dag og helt tilbake til 2016 for om mulig å finne noe negativt han kunne skrive om meg, skriver Amundsen i sin klage.

Amundsen sier at han opplever seg stemplet som rasist og nazist.

Faktisk.no mener de ikke har begått et brudd på god presseskikk. De nekter også for at faktasjekkeren ble Facebook-venn med Amundsen.

annonse

– Det stemmer ikke at Faktisk.nos journalist ba om å bli venn med Amundsen på Facebook. I journalistens aktivitetslogg på Facebook, som viser Facebook-venner som er lagt til eller fjernet, finnes det ikke noen oppføring som tilsier at dette skal ha skjedd», skriver Faktisk.no i sitt tilsvar.

I sitt forsvar skriver Faktisk.no at de også med vilje ikke brukte bilder av Knut Amundsen for å gjøre «innsikten» mer varsom. Det samme gjelder at de heller ikke tok i bruk klagers navn i overskriften og innledningen.

Faktisk.nos påstand om at faktasjekkeren ikke ble venn på Facebook, kaller Knut Amundsen for direkte løgn og sier videre.

– Nei Faktisk.no driver søppeljournalistikk av verste sorten, enkelt og greit.