Vi har bare en Jord. Var det i tidligere tider et paradis på Jord? Vandret homo sapiens ut av Afrika for å finne Edens hage? Er kapitalismen i ferd med å ødelegge planeten, eller kan sosialismen redde oss og naturen?

Nesten alle tror på Romskip Jorden. Noen bruker navnet Gaia. I henhold til denne forestillingen gir Jorden oss alle ressursene som er nødvendige for å opprettholde menneskeliv. Det er opp til oss å enten leve bærekraftig eller ødelegge det fartøyet vi er avhengig av.

Hva er galt med Romskip Jorden-konseptet? Jorden er stort sett ikke i stand til å opprettholde liv. Omtrent 99,9 prosent av alle arter som noen gang har eksistert på jorden, er nå utdødd. Noen arter på grunn av masseutryddelse og andre i såkalte «bakgrunnsutryddelser». I virkeligheten er kloden vår ugjestmild.

Hvis du plutselig ble fraktet til Great Rift Valley i sin opprinnelige tilstand, ville du sannsynligvis dø i løpet av noen timer. På samme måte ville de fleste arter fra Amazonas raskt ha dødd i Arktis. De fleste arktiske arter ville ha bukket under i Amazonas. Svært få av oss ville overleve lenge hvis vi plutselig ble transportert naken til en tilfeldig tid og et tilfeldig sted på jorden.

Vitenskapelig kunnskap

Kunnskap er den variabelen som er mest relevant for arten menneske sin potensielle oppblomstring. Uten nødvendig kunnskap, vil mennesker dø praktisk talt hvor som helst. Med den nødvendige kunnskapen, kodet i hjerner, gener, datamaskiner eller andre medier, kan mennesker overleve praktisk talt hvor som helst – på jorden eller andre steder i verdensrommet.

Kunnskapen i menneskelige hjerner skapes av utviklingen. Variasjonene skjer ved formodninger og utvalgene ved kritikk og eksperimenter. I biosfæren består variasjonen av mutasjoner i gener. Naturlig utvalg favoriserer variasjonene som best forbedrer de variantgenene som skal spres gjennom populasjonen.

Kapitalisme og kunnskapsproduksjon

Fremgang som både er rask nok til å bli lagt merke til og stabil nok til å fortsette over mange generasjoner, er oppnådd bare en gang i historien for arten vår. Det begynte omtrent på tidspunktet for den vitenskapelige revolusjonen og er fremdeles i gang. Det har inkludert forbedringer ikke bare i vitenskapelig forståelse, men også innen teknologi, politiske institusjoner, moralske verdier, kunst og alle aspekter ved menneskelig velferd.

Sosialisme



David Deutsch observerer at ordet «bærekraftig» generelt refererer til fravær av endring. Miljøvernere ønsker å bevare miljøet ved å kvitte seg med kapitalismen. Denne løsningen er hva alle ikke-menneskelige dyr alltid har brukt: la miljøet være uendret – og sitt og vent på å bli utryddet.

David Deutsch skriver: «Statiske samfunn mislykkes til slutt, fordi de karakteristisk manglet evne til å skape kunnskap raskt nok. Slutten kommer når et problem blir til en katastrofe.» Det er ikke slik at kapitalisme er problemet og bærekraft er løsningen. Bærekraft er problemet og kapitalisme er løsningen.

Er CO 2 et problem? En av hjørnestenene i urfascismen er at det ikke finnes noen kunnskapsmessige fremskritt, fordi sannheten er allerede åpenbart. En annen hjørnesten er å følge lederen. Siv Jensen om de klimareligiøse i MDG, de vil «styre hva vi spiser, hvor og hvordan vi reiser på ferie og mye, mye mer». Vi må ikke prøve å unngå problemer, vi må skaffe oss mer kunnskap så vi kan løse problemene. Vær sikker, nye problemer vil komme, både på kort og lang sikt.

Prinsippet om optimisme

David Deutsch sitater: «Alt ondt skyldes mangelfull kunnskap.» «Hvis noe er tillatt etter fysikkens lover, er det eneste som kan forhindre at det er teknologisk mulig, er mangel på kunnskap»

Flere sitater fra David Deutsch på «en god lesning» hjemmeside.

Et større og bedre romskip

Neil deGrasse Tyson hevder at det vil være trivielt å tilpasse seg et bredt spekter av jordklima lenge før det er praktisk mulig å kolonisere Månen eller Mars. Enhver avhengighet vi har av alle spesifikke miljøforhold, er et resultat av mangelfull kunnskap.

Å tenke utenfor boksen, er å tenke utenfor jordas atmosfære. Ja, mennesker kan overleve praktisk talt hvor som helst, på jorden eller andre steder i verdensrommet. Det krever bare mer rikdom. Rikdom er nok tid og resurser. Resurser skaffer vi oss ved hjelp av nok energi og ny kunnskap. Nok energi har vi skaffet oss med kunnskap om atomenergi. Fundamentet er kunnskap.