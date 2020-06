annonse

annonse

Senere ikveld amerikansk tid avholder Donald Trump sitt første folkemøte siden coronautbruddet. Det er bare 20.000 billetter til selve innendørsarenaen, men er ventet mer enn 100.000 støttespillere av presidenten til Tulsa, Oklahoma.

Folk har allerede campert ute i byen i flere dager. Det hele er et slags festivitas preget også av måneder med lockdown og økonomisk nedstengning. Folk vil ut, de vil åpne opp samfunnet, de vil vise sin støtte til Donald Trump.

Men også motdemonstranter fra Antifa og anarkistiske grupper har meldt sin ankomst til Tulsa fra ulike deler av USA, og lokale myndigheter frykter bråk og konfrontasjoner. Store politistyrker er på plass og Secret Service har kontroll på beskyttelsen av Donald Trump.

Les også: Ordføreren i Tulsa i Oklahoma erklærer nødssituasjon i forkant av Trump-rally, flere risikerer å bli arrestert

I dette innslaget på Fox News ser man litt av stemingen blant Trump-tilhengerne som allerede er på plass. I tillegg gir tidligere visedirektør i FBI, Chris Swecker sin analyse av Antifas voldelig potensial, operasjonsmåte og hva som kan forventes.

Oklahoma karakteriserers som en konservativ delstat som støtter proaktivt og resolutt politinnsats. Trump vant mer enn 65 % av stemmene i Oklahoma i 2016. De neste timene i Tulsa kan bli interessante.

What should city and campaign plan for? Former FBI assistant director Chris Swecker weighs in. #FoxNews #IngrahamAngle Subscribe to Fox News! https://bit.ly/…