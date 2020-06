annonse

Nestleder Terje Breivik tror Venstre kan bli et tiprosentparti uten Fremskrittspartiet i ryggen.

– Vi må ha selvtillit nok til å stole på at en blågrønn regjering og regjeringsalternativ, som kan samarbeide i ulike retninger for å skape flertall, er så attraktivt for velgerne at vi sier klokkeklart fra om at et regjeringssamarbeid med Frp en gang til er helt uaktuelt, sa Venstre-nestlederen, sa Venstre-nestleder Terje Breivik i sin tale til Venstres landsmøte lørdag ifølge NTB.