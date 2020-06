annonse

Noen har lenge klaget over bruken av afroamerikanske stereotyper i markedsføring. Slik som det kjente varemerket Uncle Bens ris. Produktet har bilde av en eldre smilende afroamerikaner. Han skal ha vært en risbonde i Texas. Men nå blir han nok fjernet.

Uncle Bens kommer nok til å forsvinner med dagens logo og kanskje også et nytt navn, skriver New York Times.

– Vi forstår at nå er det på tide å utvikle Uncle Bens-merket, inkludert dens visuelle merkeidentitet, som vi nå vil gjøre, forteller talsperson Caroline Sherman i Mars, som eier rismerket, til The New York Times.

Uncle Bens eies av det amerikanske konsernet Mars. De er kjent for sjokolader slik som Mars, Snickers, Bounty og M&M’s. Utover merkevaren Uncle Bens er Mars også kjent i Norge for kattematen Whiskas. Mars er et av de største familieeide selskapene i USA. Fremdeles heter konsernsjefen Mars, selskapet ble etablert i 1911 og har hovedkontor i Virginia. De har 100 000 ansatte og omsetter for 350 milliarder kroner.

Endringene av logoer har kommet etter Black Lives Matte gjenopptok protestene mot at disse merkene benytter seg av rasestereotyper. Det begynte med at pannekake- og sirupsmerket Aunt Jemima bestemte seg for å fjerne sin logo. Den er av en smilende mørk kvinne. Aunt Jemima eies matvareprodusenten Quaker Oats som igjen er en del av PepsiCO. De skal ha vært interessert i å endre både bildet og navnet over en lengre periode, skriver The New York Times.

Den neste er sirupsmerket Mrs. Butterworths. Flaskene er formet som en kvinne, men fargen på sirupen er brun. Det har fått protestanter til å spørre om etnisiteten. Selskapet har svart at flasken skal fremkalle en følelse av en kjærlig bestemor, uavhengig av rase. Men nå vil de også endre produktdesignet, siden det kan tolkes på en måte som er uforenelig med selskapets verdier.