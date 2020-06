annonse

Libyeren som er pågrepet og mistenkt for å ha drept tre personer og skadet to andre med kniv i Reading, heter Khairi Saadallah.

Dette skriver flere britiske medier, blant annet The Telegraph og The Sun. Saadallah skal ha kommet til Storbritannia som flyktning fra Libya for flere år siden.

The Telegraph skriver at den mistenkte libyeren antas å ha mentale problemer, og at dette skal ha vært en viktig årsak til knivangrepet.

