annonse

annonse

Mandag 15.06. ble 20 indiske soldater drept, og kanskje så mange som 35 kinesiske soldater, i en håndgemeng som utartet seg på grensen mellom India og Kina kontrollert Tibet. Området bærer navnet Ladakh, stedet Galwan.

For å unngå blodsutgytelse var soldatene ubevæpnet, vel, med skarpe våpen. Dette var det andre sammenstøtet på kort tid. Fredag trakk de kinesiske styrkene seg to km tilbake fra grensen etter å ha blitt overveldet av den indiske hæren i forrige ukes «brytekamp». Generalen som ledet det første sammenstøtet måtte så forlate sin post, og den nye som kom til viste seg å være langt mer aggressiv.

Resultatet kan ha blitt 55 døde! Soldatene brukte steiner og stokker som våpen, og den lave temperaturen i fjellpasset resulterte i at de skadete døde raskere enn normalt.

annonse

Les også: DNA-basert overvåkningssystem rulles ut over hele Kina

Denne hendelsessekvensen viser at det er Kina som har vært den aggressive part i sammenstøtene, men Kina søker å fremstille hendelsen som om det er India som er den aggressive part.

Ser vi på Kinas oppførsel i Sørkinahavet ser vi det samme aggressive mønsteret utfolde seg der. Fiskebåter fra alle land rundt Sørkinahavet er rent i senk og fiskere har omkommet som følge av denne kinesiske aggressivitet. Kina klarer altså fint å skaffe seg uvenner på egen hånd, noe Norge også opplevde da vi var så syndige å gi Nobelprisen til Liu Xiaobo.

Trump har også klart å samle de Kina-kritiske land mot Kina. Selv Duterte på Fillipinene har nå gitt opp sitt Kina-diplomati, og falt inn i den amerikanske folden igjen. Han var villig til å gå langt i innrømmelser overfor Bejing, men «lillefingeren» var ikke nok. De tok for seg uten å ta hensyn til selv gamle filippinske fiskerettigheter. Duterte følte seg nok sveket av Beijing.

annonse

Ja, selv avtalen, som Deng Xiao Ping og Margareth Tatcher inngikk i 1984, om 50 års selvstyre for Hong Kong fra 1997, er nå de facto revet i stykker. Inntrykket om at en ikke kan stole på Kina går igjen fra sted til sted, og ligger nok bak Trumps kritikk av Huawei. De lukkes nå ute fra land etter land, og det kan synes med god grunn.

Les også: Ny kald krig og datasystem-duopol

Inderne tror Kinas aggressivitet skyldes Beijings ønske om å frembringe et utenrikspolitisk problem kineserne kan samle seg rundt for å ta fokuset bort fra innenrikspolitiske problem. Ikke nok med at Beijing nå opplever en Covid-19 oppblomstring igjen, landet er hardt rammet av økende arbeidsløshet grunnet pandemien, men også problemet med at 70% av det kinesiske lavlandet er oversvømmet.

De skylder på kraftige regnvær, men en skal heller ikke glemme at de tapper mer ut av «tre kløfters dam» enn tilsiget til dammen for å redusere trykket på konstruksjonen. Dette får uheldige følger for kinesisk jordbruk. Avhengighet av importert mat ventes derfor å øke.

Har inderne rett i sin analyse vil Kina antagelig forsøke seg igjen, om en stund. Nå vil de nok analysere hva som gikk galt, men at de vil forsøke seg på et nytt angrep ligger i kortene. India har på sin side svart med å sende en bestilling på 12 SU-30 og 21 Mig-29 til Russland. Om Russland vil etterkomme bestillingen gjenstår å se, men meldingen er likevel klar fra India til Kina at de nå vil forberede seg på det verste!

annonse

I lys av denne dramatiske utvikling mellom India og Kina, og USAs økende press på Kina virker det noe underlig når Norge skal bruke sitt nyvunne sete i Sikkerhetsrådet til å promotere «det grønne skiftet». Jeg er redd India som også fikk tildelt et sete der vil undre seg over hva vi tenker på når de tar på seg jobben med å stoppe Kina, for oss.

Er ikke Norge helt til stede?