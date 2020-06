annonse

Sesongen for snøkrabbefisket blir utvidet med ni dager til 10. juli. Det skjer etter en skriftlig høring om fisket etter snøkrabbe, opplyser departementet.

– Det foregår for tiden et godt snøkrabbefiske på norsk sokkel i Barentshavet. Vi ønsker å legge til rette for at flåten skal få utnytte dette fisket fullt ut før det stoppes, sier fiskeri- og sjømatministere Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Om sommeren stenges det for denne type fiske fordi snøkrabben bytter skall. Opprinnelig skulle fisket vært avsluttet 1. juli, men utvides nå til 10. juli. Deretter blir snøkrabbefisket stengt fram til og med 30. september.

Samtidig som sesongen utvides, må fartøyene belage seg på å fiske med færre teiner. Antallet teiner er redusert fra 12.000 til 9.000, opplyser departementet.

– Vi har krav om at teinene skal røktes hver tredje uke. Dette forhindrer at teiner blir lagret unødig i sjøen, og reduserer risiko for spøkelsesfiske, sier Ingebrigtsen.

Fra 10. juli innføres det også nye regler om redusert minstemål fra 100 millimeter til 95 millimeter.