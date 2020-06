annonse

Fox News fortsetter å dominere kampen mellom nyhetskanalene i USA, og mest populær av alle er Tucker Carlson, med god margin.

Ny data innhentet av TVNewser, viser at Fox News fullstendig dominerer det lukrative markedet for politiske talkshow i USA. 15. juni var hadde kanalen flest seere i alle de politiske talkshowene som ble sendt under «prime time» mellom klokken 16 og 23 (tidene på døgnet med flest seere), sammenlignet med hovedkonkurrentene.

Mens MSNBC og CNN ikke hadde et eneste politisk talkshow som dro flere enn 2 millioner seere, kunne Fox News skryte av hele seks programmet som gjorde det: «The Five», «Baier», «MacCallum», «Carlson», «Hannity» og «Ingraham».

Alene på tronen til politiske talkshow i USA står derimot populære Tucker Carlson, som kunne skryte av i underkant av 4,2 millioner seere, godt foran Sean Hannity på andreplass med 3,7 millioner. Laura Ingraham tar den siste plassen på pallen med 3,1 millioner seere.

Se under for en oversikt over seertall på amerikanske politiske talkshow under «prime time» 15. juni 2020:

Kilde. TVNewser.

