Frp vil fjerne statlig formuesskatt. Grepet koster staten rundt 3 milliarder.

Fremskrittspartiet vil la kommunal formueskatt bestå. Det er enklere å fjerne den statlige delen, mener kommunalpolitisk talsperson for FrP, Helge André Njåstad.

– Jeg tror fordelingen mellom kommune og stat har gjort det vanskeligere å fjerne skatten i sin helhet. Men nå kan kommunene få til de nødvendige kuttene i skatten om staten fjerner sin andel, sier han til NTB.

Hard nøtt

Kravet kan bli en hard nøtt å knekke i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Venstre sitt forslag er å gå i motsatt retning og si ja til en form for formuesskatt.

Høyres finanspolitiker Vetle Wang Soleim fremholder at partiet er for kutt i formuesskatt, men at man har prioritert arbeidende kapital og ikke satsreduksjon.

Formueskatten har vært gjenstand for debatt flere ganger siden Høyre og FrP dannet regjering i 2013. De rødgrønne på sin side hevder kutt i formueskatt kun er til fordel for de rike, og at det ikke kan dokumenteres at slike kutt fører til flere arbeidsplasser.

