Bodø/Glimt valset over Haugesund med 6-1-seier søndag. Laget fra nord leder tabellen med full poengpott og 10 scoringer på to kamper.

4-2-seier borte mot Viking og søndagens knusende seier mot Haugesund gjør at de gulkledde topper tabellen på bedre målforskjell enn Molde.

Kasper Junker (3), Patrick Berg, Jens Petter Hauge og Sammy Skytte scoret mot laget fra Rogaland.

– Det var fantastisk. Det er en stor fornøyelse å spille, sa hattrickhelten til Eurosport etter kampen.

Niklas Sandberg scoret Haugesunds eneste mål.

Dominerte

Bodø/Glimt var dominerende fra start, og Haugesund slet med å holde på ball.

Da kvarteret var spilt lå første ball i nettet. Ulrik Saltnes så en ledig Patrick Berg i boksen, og han hamret ballen forbi Helge Sandvik i målet.

De gulkledde fikk nettkjenning igjen i det 23. minutt med en heading fra Kasper Junker etter et nydelig innlegg fra Philip Zinckernagel.

Haugesund klarte ikke å skape mye, og Bodø/Glimt kjørte på med angrepsbølge på angrepsbølge.

Like før pause dunket Kasper Junker inn sitt annet mål for dagen fra utenfor 16-meteren, og det ga Bodø/Glimt en komfortabel 3-0-ledelse til pause.

Bodø/Glimt fortsatte det høye presset etter pause, og traff nettet for fjerde gang i det 49. minutt. Kasper Junker noterte sin tredje scoring for dagen assistert av Philip Zinckernagel. Avslutningen endret retning på en forsvarsspiller, og det er ikke helt sikkert at Junker får beholde det målet.

Målfest

To minutter senere skrev Jens Petter Hauge seg på scoringslisten med Bodø/Glimts femte mål.

Niklas Sandberg ga Haugesund et trøstemål fra straffemerket etter at Aleksander Foosnæs felte Mikkel Desler, men i tilleggstiden toppet Sammy Skytte målfesten med mål nummer seks for de gulkledde.

– Vi er et veldig godt fotballag når vi gjør det vi skal, sa Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Haugesunds målscorer Niklas Sandberg var langt fra fornøyd med eget lags prestasjon.

– Vi ble pissa på. De er mye bedre enn oss. Vi slapp inn noen enkle mål, men det var klasseforskjell, sa Sandberg til Eurosport.

Med 1-2-tap mot Brann i åpningskampen og 1-6-tap mot Bodø/Glimt står Haugesund uten poeng i eliteserien etter to spilte kamper. Haugesund møter formsterke Kristiansund i neste kamp.

– Selv om vi var møkkdårlige i dag, så må vi løfte oss. Vi skal ta Kristiansund hjemme, sa Haugesunds målscorer.